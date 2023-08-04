Ekrem İmamoğlu'ndan geri vites! Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayınca rotayı İBB'ye çevirdi
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de koltuk savaşı kızışırken yeni gelişmeler yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'na "değişim" çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı "zoom toplantısı"nın ifşa edilmesi parti içinde büyük krize neden oldu. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı alevlenirken, kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu'ndan geri vites geldi. İmamoğlu rotayı yeniden İBB'ye çevirdi.
14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti.
Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı, 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.
GİZLİ ZOOM TOPLANTISI
Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.
Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu olmuştu.
Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelmişti.
İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" MANİFESTOSU İDDİASI
Gazeteci Barış Yarkadaş, bu yemekte, "değişimin" masaya yatırıldığını belirterek, 10 Ağustos'ta İmamoğlu'nun bir manifesto açıklayacağını duyurdu.
"Karayalçın, Öymen ve Çetin bu işin teknik direktörlüğünde" diyen Yarkadaş, Önder Sav'ın da bu kadroya fiili katılacağı bilgisini aldığını aktardı. Yarkadaş, değerlendirmesinde Sav'ın tüzük bilmediğini de vurgulamıştı.
MURAT KARAYALÇIN'DAN İMAMOĞLU'NA GÖNDERME!
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.
İMAMOĞLU'NDAN GERİ VİTES
Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu, rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. "Bazı yanlışlar yapmış olabiliriz ama o yanlışlarımızı gidereceğiz." diyen İBB Başkanı, "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Bununla yetinmeyeceğiz." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Ülkemizin makus talihini yenemediğimiz bu seçimde bir sonraki de seçimde yenme konusunda da kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla yılmak yok, yolumuza devam edeceğiz. Ama vatandaşımızla yüzleşeceğiz. Yaptığımız eksikliklerden dolayı onlardan özür dileyeceğiz. Onlarla dertleşeceğiz, konuşacağız. İşte buradaki gibi eleştirileri alıp baş tacı edeceğiz. Önümüze vatandaşlarımızın dilek ve tavsiyeleriyle bakacağız. Ve milletin hizmet alması için bu millete ait milletin iktidarlarının kurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayınız buradaki kardeşiniz asla vazgeçmeyen bir kardeşiniz, bunu herkes bilsin."
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