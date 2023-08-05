Kılıçdaroğlu CHP’nin başına nasıl geçti? A Haber’de bomba açıklama: Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir!

Genç, "Bir komple ile gelen Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının bir parçası olarak bulunduğu konumdadır. Birçok siyasetçi ve bürokratın dosyasını açtı ve sundu. Devlet erkanındaki bazı arkadaşlar bize bu dosyaları getiriyor dedi. FETÖ Kılıçdaroğlu'nu önce hazırladı, arkasından kaset komplosu girdi ve devreye koltuğa oturtuldu."

"KILIÇDAROĞLU BİR FETÖ PROJESİDİR"

"Kılıçdaroğlu siyasi hayatında, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir makama gelmiş bir kişi değil. Tepeden paraşütle indirilmiş bir FETÖ projesidir. Bunu bilerek söylüyorum."