Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? A Haber'de bomba açıklama: Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir!
2010 yılında kirli bir planı devreye alan FETÖ, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Kaset kumpası sonrası genel başkanlık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" ifadesine rağmen Baykal'ın istifasından günler sonra CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Ve o günden sonra da sıklıkla takındığı tavır nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğini sinsi bir darbe girişimi ile kast etmeye çalışan FETÖ ile dizayn ettiği dile getirildi. Gazeteci Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu’nun göreve gelme sürecine ilişkin A Haber’de açıklamalarda bulundu. Genç, “Tepeden paraşütle indirilmiş bir FETÖ projesidir.” dedi.
7'li koalisyon ile Türkiye'nin önüne Cumhurbaşkanı adayı olarak dayatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar hırsı ile her tuşa basarak FETÖ-PKK-HDP ve Batı'dan güç aldığını sanarak tehlikeli yollara girişti ancak büyük seçim hezimetinden kaçamadı.
BAY KEMAL, FETÖ'YE SAHİP ÇIKTI: GÜLEN'İN KİTAPLARI KORKUDAN YAKILIYOR! DOĞRU DEĞİL
Bir başka demecinde ise Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Gülen'i savunarak, "Fetullah Gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. Hiç doğru değil. Paranızı verir, alır okursunuz." açıklamasını yapmıştı.
DENİZ BAYKAL'A KILIÇDAROĞLU VE FETÖ DESTEKLİ KASET KUMPASI
Diğer yandan FETÖ desteğiyle altın tepsi ile sunulan kaset kumpasında CHP'nin merhum Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı deviren Kılıçdaroğlu, tarihe kara leke olarak geçmişti.
KILIÇDAROĞLU: ADAY DEĞİLİM!
Ancak Baykal depremi ardından Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanlığı adaylığım söz konusu değil" demesine şu ifadeleri kullanmıştı:
Soru: "2 hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz söz konusu?"
Kılıçdaroğlu: "Hayır, hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. CHP kurumsal bir kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevdedir."
KILIÇDAROĞLU: ADAYIM!
Kılıçdaroğlu: "22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecek olan 33. Olağan kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: SENİ ORAYA GETİREN FETÖ FETÖ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'de yaşanan sancılı süreci yorumlarken "Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Ya seni oraya getiren FETÖ FETÖ, ne konuşuyorsun?" mesajını vermişti.
Gazeteci Hikmet Genç, CHP'de geçmişten günümüze yaşanan kaset kumpaslarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa getirilme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Genç, "Bir komple ile gelen Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının bir parçası olarak bulunduğu konumdadır. Birçok siyasetçi ve bürokratın dosyasını açtı ve sundu. Devlet erkanındaki bazı arkadaşlar bize bu dosyaları getiriyor dedi. FETÖ Kılıçdaroğlu'nu önce hazırladı, arkasından kaset komplosu girdi ve devreye koltuğa oturtuldu."
"KILIÇDAROĞLU BİR FETÖ PROJESİDİR"
"Kılıçdaroğlu siyasi hayatında, tırnaklarıyla kazıyarak belli bir makama gelmiş bir kişi değil. Tepeden paraşütle indirilmiş bir FETÖ projesidir. Bunu bilerek söylüyorum."
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