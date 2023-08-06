Deprem bölgesi ’Yerinde Dönüşüm’ projesinde başvuru sayısı ne kadar oldu? Bakan Özhaseki son durumu paylaştı

1 YIL İÇİNDE 319 BİN TOPLAMDA DA 680 BİN KONUT

Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. Projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."