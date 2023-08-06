Deprem bölgesi 'Yerinde Dönüşüm' projesinde başvuru sayısı ne kadar oldu? Bakan Özhaseki son durumu paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konutun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladıklarını, inşaatların hızla ilerlediğini bildirdi. Ayrıca devletin verdiği efora değinen Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz." mesajını verdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehri ve 14 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ayın geçtiğini anımsattı.
Devletin afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
KONUTLAR GÜVENLİ, YÖRESEL MİMARİYE UYGUN VE İKLİM DOSTU
"Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.
1 YIL İÇİNDE 319 BİN TOPLAMDA DA 680 BİN KONUT
Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. Projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 2. NAKİL SONUÇ EKRANI MEB 2023 | Liseye geçiş 2. nakiller erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Yerleşemeyen öğrenci ne yapmalı?
- EYT'de B takımı oluştu! Tam 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 4B'linin sigorta prim gününü geriye çekiyor! 1800 günlük prim indirimi...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yer yerinden oynayacak!
- SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 9.894 TL çıplak maaş! Emekliye %58 kök zam tablosu biçimlendi! TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...
- KPSS ÖABT başlangıç ve bitiş SAATLERİ | 6 Ağustos Pazar KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika?
- DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?
- Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği!
- İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...
- Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
- F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?