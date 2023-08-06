Deprem bölgesinde konutlar ne durumda? Bakan Özhaseki: 180 bin konutumuzun ihalesini tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den deprem konutlarına ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakan Özhaseki paylaşımında "Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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