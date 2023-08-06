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Deprem bölgesinde konutlar ne durumda? Bakan Özhaseki: 180 bin konutumuzun ihalesini tamamladık

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Giriş: 06.08.2023 12:16
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den deprem konutlarına ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bakan Özhaseki paylaşımında "Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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