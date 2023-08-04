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Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2023
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Deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek afet bölgesi ilan edilen bölgede bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz şekilde 6 ay daha ertelendi.

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