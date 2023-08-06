CHP parti içi kavgayı örtmek için Meclis’e sarıldı!

Bunun için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Ağustos Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis, geçen 25 Temmuz'da da ekonomik gelişmeler için toplanmıştı. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayıp vatandaşla kucaklaşan AK Partililer ise bu çağrıya tepki gösterdi.