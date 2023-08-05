6-7 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçti! İşte Kahramanmaraş’ın son görüntüsü

ESNAFLAR YIKIMLARI HÜZÜNLE İZLİYOR

Hayrullah Mahallesi'nde esnaflık yapan Sefa Kirişçi, "Belediye çarşısı yapılıyor ve özel hastanenin yıkımı sürüyor. Bu durum biraz yavaş ilerliyor ama oluyor çok şükür. Allah yokluğunu vermesin devletimizin. İnsan alışıyor ancak burada yaşamak bu durumu görmek çok zor" dedi.

Bir başka esnaf Sinan Kahraman ise, "Ben 9 yıldır esnaflık yapıyordum. Buradaki yaşamı bilen biri olarak şu anki durumu görmek beni gerçekten çok üzüyor. Kolay değil yıkımlar henüz bitmedi. Bir an önce bu işlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.