Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay’da deprem bölgesine destek açıklaması

TÜM YAPILARA DESTEK

Destek programının afet bölgelerindeki tüm yapılar için geçerli olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, hükümetin çalışmalarına dair detayları sunumla aktardı.



BAKAN ERSOY'UN PROGRAMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu toplantısına katıldı ve Hatay'da açıklamasını yaptı.

Daha sonra Ersoy, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Millet Bahçesi Konteyner Kenti ziyaret edecek.