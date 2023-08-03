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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay'da deprem bölgesine destek açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hatay’da deprem bölgesine destek açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Depremde hasar gören tarihi yapılar hakkında bilgi veren Ersoy, "Cami ve kiliselerin restorasyonu için üst limit '3 milyon TL proje, üst limit 25 milyon TL' de uygulama destek vereceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu.

Bakan Ersoy, "Zarar gören yapılar için çalışmalar başladı." dedi.

HÜKÜMETTEN BÜYÜK DESTEK

Depremde hasar gören tarihi yapılar hakkında bilgi veren Ersoy, "Cami ve kiliselerin restorasyonu için üst limit '3 milyon TL proje, üst limit 25 milyon TL' de uygulama destek vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

TÜM YAPILARA DESTEK

Destek programının afet bölgelerindeki tüm yapılar için geçerli olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, hükümetin çalışmalarına dair detayları sunumla aktardı.

BAKAN ERSOY'UN PROGRAMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Bilim Kurulu toplantısına katıldı ve Hatay'da açıklamasını yaptı.

Daha sonra Ersoy, Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi'nde koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Millet Bahçesi Konteyner Kenti ziyaret edecek.

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