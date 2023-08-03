İYİ Parti, Ahmet Davutoğlu'nun görüşme sözlerini doğruladı! Yerel seçim öncesi ilan ettiler
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyon adeta karıştı. Gizli protokol krizinin etkileri sürerken küçük ortak Ahmet Davutoğlu'ndan "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim" çıkışı geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Davutoğlu ile yapılan görüşmeyi doğruladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu ima ederek "Bizi dinleselerde bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaktık" dedi. Yerel seçimlerde ittifakta olmayacaklarının sinyalini veren Zorlu, "Görevimiz milletimizin verdiği mesajı iyi kavramak" ifadelerini kullandı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimden tarihi hezimetle ayrılan 8'li koalisyon bileşenlerinde yaklaşan yerel seçim öncesi kriz patlak verdi. CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp 'değişim' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu da 'Bu geminin kaptanı benim' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
İYİ Parti tabanında 'müstakil seçim' ateşi yandı, CHP'siz yerel seçim söylemleri üst perdeden dillendirilmeye başlandı.
KÜÇÜK ORTAKLARIN SİYASİ YAĞMACILIĞI! BAY BAY KEMAL'İN ÇÖKEN HESAP UZMANLIĞI
Şüphesiz süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu... Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
Öte yandan gizli protokol krizi sonrası gerilim tavan yaptı...
Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol açığa çıktı. Gelişmeye İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu ise "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle Akşener'e rest çekti.
Bay Bay Kemal'e bir tepki de kendi listelerinden vekiller verdiği küçük ortaklarından geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sordum. Böyle bir protokol var mı? İçişleri Bakalığı ve üç bakanlık verildi mi? 'Yok' dedi. 'Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı. Ben de o akşam 'Muhatabımız Kılıçdaroğlu'dur. O da 'Yok öyle bir protokol dedi' minvaline konuştum. Onun üzerine Kılıçdaroğlu aradı. 'Kusura bakmayın. Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş' dedi. Üzüldüm ama bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.
CHP'Yİ HEDEF ALDI: BU SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ DEDİM
Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR
Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.
Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." dedi.
Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" demesi ve İYİ Parti'ye teklif götürdüğünü açıklaması üzerine gözler İYİ Parti ve Meral Akşener'e çevrildi.
İYİ PARTİ DAVUTOĞLU İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmeyi doğrulayan Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu ima edip 'kazanacak aday' söylemine sığınarak, "Biz o dönemde iki önemli şeye odaklanmıştık. Biri elbette cumhurbaşkanlığı seçimine kazanacağımız bir adayla girmek. Bu aslında ülkedeki tüm siyaset dengesini değişim yönünde etkileyecek nihai zemindi. İkincisi de partimizin varlığını ve kurumsal kimliğini ülkemizin her noktasında olabildiğince temsilini sağlayabilmekti. Zaten iyi irdelenirse ikisi bir bütün. Zira bizim varlık sebeplerimizden biri milletimizi sıkıştığı bu kıskaçtan kurtarabilmek" ifadelerini kullandı.
"AKŞENER'İ DİNLESELERDİ SEÇİMİ DE MECLİSİ DE ALIRDIK"
Zorlu, Meral Akşener'in uyarı ve kaygılarının dikkate alınmadığını, eğer alınsaydı seçimi ilk turda kazanıp Meclis'te çoğunluk elde edeceklerini iddia etti.
Şu ifadeleri kullandı;
"CHP ve İYİ Parti arasında kurulan ittifakın temelinde de bu vardı. Sonra altılı masa meydana geldi. Genel başkanımız altılı masanın kurulmasından itibaren ülkedeki değişimin gerçekleşmesi için büyük bir çaba ve fedakarlık gösterdi. Hatta masanın genişlemesi için de önerimiz oldu. Eğer onun uyarı ve kaygıları dikkate alınsaydı bugün cumhurbaşkanlığı seçimini ve hatta ilk turda kazanmıştık. Mecliste de çoğunluğu elde etmiştik."
CHP YANDAŞI KALEMLERİ YERDEN YERE VURDU
"Bizi dinleselerde bambaşka bir Türkiye'ye uyanacaktık" diyerek CHP ve masadaki diğer ortaklarını yaylım ateşine tutan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP yandaşı kalemleri de yerden yere vurdu.
Zorlu, "Maalesef bazı yorumcuların tarafgirliği gözlerini karartmış. "Neymiş efendim, biz 'kazanacak aday' demişiz. O günlerde kamuoyunu nasıl yanlış yönlendirdilerse şimdi de aynı halktan kopuk değerlendirmelerine devam ediyorlar" şeklinde konuştu.
"YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEĞİZ" İLANI... "GEÇMİŞİN MUHASEBESİNİ YAPIYORUZ"
"Milletin çağrısını görmediler" diyerek seçimin CHP ve masanın diğer ortakları tarafından kaybedildiğinin altını bir kez daha çizen Zorlu, geçmişin muhasebesini yaparak yerel seçimlere ayrı gireceklerinin de sinyalini verdi.
Zorlu, "Şimdi elbette geçmişin muhasebesini yapıyoruz, yapmalıyız da. Artık önümüzde bir yerel seçim var. Ve en önemli görevimiz milletimizin verdiği mesajı iyi kavramak ve Türkiye'yi merkezimize alarak İYİ Parti'yi bunca artan sorunun çözüm merkezi yapabilmektir" dedi.
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