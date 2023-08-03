İYİ Parti, Ahmet Davutoğlu’nun görüşme sözlerini doğruladı! Yerel seçim öncesi ilan ettiler





KÜÇÜK ORTAKLARIN SİYASİ YAĞMACILIĞI! BAY BAY KEMAL'İN ÇÖKEN HESAP UZMANLIĞI

Şüphesiz süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu... Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılandı. Bol kepçeden sandalye dağıtan Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.

Öte yandan gizli protokol krizi sonrası gerilim tavan yaptı...



Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol açığa çıktı. Gelişmeye İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu ise "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle Akşener'e rest çekti.