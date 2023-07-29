Meral Akşener’in CHP’yi bölme planını Savcı Sayan A Haber’de açıkladı: Kılıçdaroğlu’nu gönderip…

"DOĞRUDAN CHP'NİN İÇİNE MÜDAHALE..."

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ise, "Meral Hanım'ın bu çıkışı doğrudan CHP'nin içine bir müdahaledir. Yani (Kılıçdaroğlu) 'bıraksın gitsin emekli olsun' derken dikkat ederseniz aslında İBB kazanıldığından beri CHP'lileri belediyelere sokmadılar. Belediyenin hem yönetimini hem de kadrolarını hem de rantını diyelim veya duygusal meselelerini İmamoğlu ile Meral Akşener birlikte yönettiler. Bir yönüyle CHP'nin kazandığı İYİ Parti'nin kullandığı bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada bir çıkar ortaklığı da var.