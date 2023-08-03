YAŞ toplantısı bugün saat kaçta başlayacak? TSK Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı terfi atama kararları ne zaman açıklanacak?
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda, askeri personelin terfi dosyalarının yanı sıra önemli atama kararları da ele alınacak. Ülkenin savunma politikaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetimi açısından büyük öneme sahip olan bu toplantıda, yeni Genelkurmay Başkanı'nın da belirlenmesi bekleniyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Türkiye'nin gözü kulağı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında. Bu kritik toplantıda, askeri personelin terfi dosyaları kadar önemli atama kararları da ele alınacak. Toplantının sonuçları, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği açısından hayati bir rol oynayacak olup, kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki Genelkurmay Başkanı kim olacak?
YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 3 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'da yapılacak. Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?
YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.
Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.
YENİ İSİMLER YER ALACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak. Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
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