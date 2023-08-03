YAŞ toplantısı bugün saat kaçta başlayacak? TSK Yüksek Askeri Şura YAŞ toplantısı terfi atama kararları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin gözü kulağı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında. Bu kritik toplantıda, askeri personelin terfi dosyaları kadar önemli atama kararları da ele alınacak. Toplantının sonuçları, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği açısından hayati bir rol oynayacak olup, kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki Genelkurmay Başkanı kim olacak?