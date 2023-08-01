İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim
14-28 Mayıs’taki tarihi seçimlerde Cumhur İttifakı’na karşı tarumar olan ve içinde birbirine benzemelerin yer aldığı koalisyonda itirafların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı ve ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na göstermelik destek verenlere bir yenisi daha eklendi. Yeni açıklama İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’dan geldi. Hatipoğlu, telefonla katıldığı bir canlı yayın programında "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" cümlelerini sarf etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Güçlü ve istikrarlı Türkiye" parolası ile Cumhur İttifakı çatısı altında girilen son seçimlerde elde edilen tarihi başarı koalisyonu darmaduman etti.
Televizyon ekranlarında birbirlerine seviyesizce sallayan CHP ve İYİ Partililer, seçmeni şoke eden tartışmalara imza atmaya devam ediyor.
PARÇALANAN KOALİSYONDA HESAPLAŞMANIN ADI: OY TARTIŞMASI
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın seçim hezimetine dair "İYİ Parti kaybet ve kaybettir stratejisine mi girdi? Kemal Bey'e oy istediniz mi?" sözleri karşısında sinirlenen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" dedi.
Canlı yayına telefonla dahil olan Hatipoğlu, boma açıklamalarda bulundu.
"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" sorusuna Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla (Meral Akşener) Kürşad (Zorlu) Bey ile de görüştüm." İfadeleri ile yanıt verdi.
"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"
Barış Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Bey'e oy verdiniz mi?" çıkışına "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." sözleri ile daha seçim öncesi ittifakta alarm veren ayrışmayı gözler önüne serdi.
HATİPOĞLU: CHP'DEN SADECE KÖSTEK GÖRDÜK! AK PARTİ VE MHP DESTEKLENEBİLİR
CHP'den kopan İYİ Parti'den farklı sesler yükselirken, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'dan geçtiğimiz Temmuz ayında çarpıcı bir açıklama gelmişti.
CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini belirten Hatipoğlu "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın? AK Parti ve MHP desteklenebilir." ifadelerini kullanmıştı.
Hatipoğlu ayrıca sözlerine genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini ifade etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor 2023? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yalı Çapkını son bölüm izle!
- 1999-2000-2005-2008 sigorta girişi olanlara müjde! 10 -15 yılda emeklilik için YENİ FORMÜL! 3.600 gün, prim indirimi, yaş şartı...
- Polislik başvurusu ais.pa.edu.tr ekranı! PMYO polislik başvuru şartları neler? Sınav ücreti, boy, kilo, yaş şartı...
- Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak? Ağustos ayı Aile Destek parası hangi tarihte yatacak? Zamlı ödeme miktarları...
- AÖF yaz okulu sınavları online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!
- Angus Cloud öldü mü, neden öldü? Euphoria'nın Fezco'su Angus Cloud kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
- TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!
- Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitiyor 2023? MEB okulların açılış tarihini duyurdu!
- BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi son dakika 2023! Kredi kartı harcamalarına taksit sınırı ne oldu? Yurt dışı seyahat, havayolu, konaklama...
- Zimbru Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda 2023? Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...