İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu: İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu’na oy verdim

Canlı yayına telefonla dahil olan Hatipoğlu, boma açıklamalarda bulundu.

"İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" sorusuna Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla (Meral Akşener) Kürşad (Zorlu) Bey ile de görüştüm." İfadeleri ile yanıt verdi.

"İÇİM EL VERMEYE VERMEYE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİM"

Barış Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Bey'e oy verdiniz mi?" çıkışına "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." sözleri ile daha seçim öncesi ittifakta alarm veren ayrışmayı gözler önüne serdi.