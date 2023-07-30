Ümit Özdağ muhalefeti karıştıracak bombayı patlattı: Kılıçdaroğlu’na oy vermediler…

3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞI...

Bir röportajında, "Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol yaptık. Bize 3 Bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ben de İçişleri Bakanı olacaktım" ifadesini kullandı. Bu sözler, koalisyon masasında bomba etkisi yarattı. Herkes, protokolü 'siyasi skandal' olarak yorumladı.

İşte koalisyonda yeni bir kriz yaratan gizli protokol hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katılan Ümit Özdağ, ikinci tura kalan seçimde 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar geçen sürecin perde arkasını tek tek anlattı: