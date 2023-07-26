İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "dansöz" göndermesi! Meral Akşener sağ kolu üzerinden mesaj gönderdi





'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.

AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REST: KENDİ HAKKIMDAN BAKANLIK VERDİM

Kılıçdaroğlu kendisini protokol konusunda eleştiren İYİ Parti'ye ayar vermeyi de ihmal etmedi ve "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den ses getirecek bir çıkış geldi. Özlale, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.