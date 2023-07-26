İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na "dansöz" göndermesi! Meral Akşener sağ kolu üzerinden mesaj gönderdi
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında başlayan "protokol krizi" sonrası CHP ile İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Akşener'in sözleri sonrası "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" diyerek rest çeken Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den yanıt geldi. CHP liderine "dansöz" göndermesinde bulunan Akşener'in sağ kolu Ümit Özlale, "Bizzat kendi partisi içerisindeki insanlardan bile belli protokolün detaylarının saklanıp ‘namusa havale edilmesi’ ya da ‘namusa teslim edilmesi’ gibi, gayet oryantal terimlerin kullanılması, benim itirazım bunlara" dedi.
8 benzemezin bir araya geldiği yıkım koalisyonu, 28 Mayıs'ta hezimetin travmasını atlatamazken şimdi de 'gizli protokol' krizi ile sarsıldı. Bombanın pimini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çekti...
Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getirdi. Bu itiraf sonrası CHP panikledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
BOMBAYI KILIÇDAROĞLU'NUN KUCAĞINA BIRAKTI
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
Gelişme üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir çıkış geldi ve "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" dedi.
'NAMUS' AYARI VERİP "İHANET ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU
Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.
AKŞENER'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Gizli mutabakattan haberi olmadığını dile getiren Meral Akşener, "Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır" dedi. Akşener'in sağ kolu Kürşad Zorlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na 'şeffaflık' ve 'ilke' ayarı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REST: KENDİ HAKKIMDAN BAKANLIK VERDİM
Kılıçdaroğlu kendisini protokol konusunda eleştiren İYİ Parti'ye ayar vermeyi de ihmal etmedi ve "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'den ses getirecek bir çıkış geldi. Özlale, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
KILIÇDAROĞLU'NA DANSÖZ GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu'na 'dansöz' göndermesinde bulunan Özlale, "Bizzat kendi partisi içerisindeki insanlardan bile belli protokolün detaylarının saklanıp 'namusa havale edilmesi' ya da 'namusa teslim edilmesi' gibi, gayet oryantal terimlerin kullanılması, benim itirazım bunlara" şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HATAYDI" VURGUSU: ELEŞTİRİLERE KULAK TIKADILARI İÇİN KAYBETTİK
Öte yandan Özlale, "Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimini, bizim daha önceden getirdiğimiz eleştirilere kulak tıkadıkları için kaybettik" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının hata olduğunu vurguladı.
Özlale şu ifadeleri kullandı:
Haklı olmamın hiçbir faydası yok. Zamanında o eleştirileri yaptık, şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Herkes çok yıprandı. Ben şöyle düşünüyorum, şu anda benim haklı olmamla haksız olmam arasında hiçbir fark yok ki. Seçimi kaybettik.
Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimini, bizim daha önceden getirdiğimiz eleştirilere kulak tıkadıkları için kaybettik. O yüzden bir daha oraları deşmenin, 'Ben demiştim' demenin de hiç kimseye faydası yok bence.
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