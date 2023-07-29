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İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim hezimetini kabullendi! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2023
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçim hezimetini kabullendi! Kılıçdaroğlu’na olay gönderme

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan 8'li koalisyonda kriz sürüyor. Masanın büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den bomba açıklamalar geldi. Seçimleri kaybettiklerini açıklayan Akşener, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak da "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" dedi.

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yenilgi yaşadı. 29 Mayıs'ın sabahında koalisyondaki tüm partilerde kaos başladı.

Bir dönem Türkiye'yi yönetme hayali kuranlar, kendi içlerindeki problemleri bile aşamadı.

'Birlikte kazanacağız' diyenler birbirini hedef aldı koalisyonda kopuşlar başladı.

SEÇİMLERDE OY KAYBI YAŞADI

Seçimlerde büyük oy kaybı yaşayan İYİ Parti'de tepkilerin merkezinde Meral Akşener vardı. Parti tabanı ve milliyetçi kesimden koalisyon ortaklığı nedeniyle eleştiri alan ve istifası istenen Meral Akşener, yaptığı olağanüstü kurultayda yol arkadaşlarını hedef aldı. Kürsüden yaptığı sert çıkışlarla partide yeni bir krize yol açtı.

MASADAN BİR KEZ DAHA KALKTI

Koaliyonu hedef alan Meral Akşener "Biz çalışmamışız… O zaman size hayatta başarılar" diyerek masadan bir kez daha kalktı.

Dün de Isparta Uluborlu'da katıldığı Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali'nde mikrofonu eline aldı.

YENİLGİYİ KABUL ETTİ!

Seçimden aylar sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koalisyon ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Seçimde kaybetmedik bu bir yenilgi değil' sözlerini "Biz seçimi kaybettik, Erdoğan kazandı" diyerek cevapladı.

'SUÇLU ARAMAM' DEDİ AMA...

Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçim yaşadığını ve halkın iradesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildiğini belirten Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Seçimden beri ilk kez konuştuğunu söyleyen Meral Akşener, üstü kapalı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız.

EĞER ŞİKAYET EDİP SORGULUYORSA...

Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne. Bize düşen nedir? Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" açıklamasını yaptı.

"Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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