CHP’den 10 vekil tırtıklayan Gelecek Partisi’nden yeni ayar: Biz olmasan %48 alamazdınız

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün "Ortada yüzde 48'lik bir oy var. Bu oy bütün herkesin desteğiyle alınmış bir oydur. Yüzde 48 az bir oy değildir" sözleriyle CHP'ye "%48 sadece sizin başarınız değil" mesajı vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

"TEK BAŞINA ADAY GÖSTERECEĞİMİZ YERLER VAR"

Üstün, "Yerel seçimlerde formüller çoktur, işbirlikleri çok daha fazladır. Gelecek Partisi bütün bu seçenekler üzerinde çalışarak seçimlere girecektir. Tek başına aday göstereceği yerler de vardır. 2'li olacak yerler de vardır" dedi.