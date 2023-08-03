Erzincan’daki Dörtyol Devlet Hastanesi kaya gibi ayakta! 500 yataklı dev komplekste halka büyük hizmet

Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ederim.

Erzincan'da yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarda her zaman desteklerini veren AK Parti Genel başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'a teşekkür ederim. Bu hastane Erzincan ilimiz için çok önemli, çünkü AK Parti olarak diyoruz ki bütün hastalarımız Erzincan'da tedavi olsun. Dolayısıyla hastanemize her türlü teknolojiyi getirmek ve hizmet verilmesi için çaba gösteriyoruz"