Erzincan'daki Dörtyol Devlet Hastanesi kaya gibi ayakta! 500 yataklı dev komplekste halka büyük hizmet
Erzincan’ın merkez Karaağaç mahallesinde inşa edilen Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan deprem bölgesi olduğu için hastanede 369 deprem izolatörü bulunuyor ve 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dörtyol 500 Yataklı Devlet Hastanesi 43 dönümlük arazi üzerine yapıldı. Toplam kapalı alanı 140 bin metrekare, bina oturum alanı ise 17 bin metrekare. 800 civarında otopark alanı olan hastanede yoğun bakım yatak sayısı 46, ameliyathane sayısı 80, diyaliz yatak sayısı 19 olacak.
DEPREM İZOLATÖRÜ İLE DONATILDI
Erzincan deprem bölgesi olduğu için hastanede 369 adet deprem izolatörü bulunuyor ve hastane 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Deprem bölgesi Erzincan için oldukça önemli olan deprem izolatörlü hastanenin yapım aşamalarını takip eden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, hastanenin yapımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile başladığını söyledi.
AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, yakın tarihte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ettiğini ve hastane ile ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
Hastanedeki çalışmaları ziyaret eden Karaman açıklamasında; "Bu hastane Erzincan için çok elzem ve merkezde bir hastane. Bu hastanenin yapımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile başladı.
Buradan sizler aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ederim.
Erzincan'da yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarda her zaman desteklerini veren AK Parti Genel başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'a teşekkür ederim. Bu hastane Erzincan ilimiz için çok önemli, çünkü AK Parti olarak diyoruz ki bütün hastalarımız Erzincan'da tedavi olsun. Dolayısıyla hastanemize her türlü teknolojiyi getirmek ve hizmet verilmesi için çaba gösteriyoruz"
YIL SONUNDA AÇILACAK
Karaman, hastanenin Aralık ayında tamamlanmış olacağını belirterek, "Hastanemizde Rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, Endoskopi, Klonoskopi, Kemik Dansitometri, Nükleer Tıp Bölümü (PET CT odası), Alerji test ,Onkoloji merkezi, Kemoterapi Salonu, Hiberbarik Oksijen tedavi odası Mikrobiyoloji, Patoloji birimleri olacak. Hastanemizin teslimi inşallah 29 Aralık'ta yapılacak" dedi.
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