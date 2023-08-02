İmamoğlu'ndan geri adım sinyali! Kılıçdaroğlu iki beden büyük geldi
"CHP Genel Başkanı Koltuğu" için parti geleneklerini hiçe sayarcasına "paralel toplantı" organize eden İmamoğlu, önemli isimlerle bir araya geldi. Fakat umduğunu bulamadı, 'aday olma' yanıtını aldı. Bunun üzerine İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getiren İmamoğlu, 'İstanbullular hemşehrim' ve '16 milyon' gibi vurgululamalarda bulundu. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimle öncesi CHP'de sular durulmuyor.
'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.
Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.
"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI
Takip eden süreçte İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.
"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İmamoğlu'ndan eski CHP-SHP genel başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin flaş bir açıklama geldi.
"ALACAĞIMIZ KARARLARDA BÜYÜK KATKILAR SUNACAK"
Görüşmeyi faydalı bulduğunu dile getiren CHP'li İBB Başkanı, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik. Sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuları, geleceği konuştuk. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" dedi.
"Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir"
DEĞİŞİM YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI, ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getirip, 16 milyon vurgusu yapması "Değişim' yemeği boğazında kaldı! Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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