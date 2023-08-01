CHP’de koltuk savaşı büyüyor! Ekrem İmamoğlu’nun önünde 3 senaryo! Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’i mi kullanacak?

KOLTUK SAVAŞI

Kılıçdaroğlu'nun tüm engelleme ve gözdağı çabalarına rağmen "koltuk sevdası"ndan vazgeçmeyen İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısı ifşa olmuştu. Geçtiğimiz günlerde parti içi darbe planlarının yapıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerin bile yer aldığı toplantının sızmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "etik bulmadım" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile birlikte yaptığı toplantıda iki isim ilk kez yüzleşti. Kılıçdaroğlu, bu toplantıda CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak için "geçmişi temiz biri bulun" ifadesini kullanarak doğrudan İmamoğlu'nu hedef alırken, İBB Başkanı ise konuşmasında "CHP Genel Başkanı da değişmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.