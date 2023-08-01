CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Ekrem İmamoğlu'nun önünde 3 senaryo! Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i mi kullanacak?
CHP'de "değişim" bilmecesi sürerken, parti içerisinde de her geçen gün yeni bir bomba patlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan "koltuk kavgası"nda yeni isimler de ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığını bırakmamakta direnirken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bu doğrultuda Özgür Özel'le ittifak yapabileceği ve bu şekilde Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıracağı iddia edildi.
CHP içerisinde "değişim" kaosu sürerken, partide her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. CHP Genel Başkanlık koltuğunu bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile koltukta gözü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş sürüyor.
KOLTUK SAVAŞI
Kılıçdaroğlu'nun tüm engelleme ve gözdağı çabalarına rağmen "koltuk sevdası"ndan vazgeçmeyen İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısı ifşa olmuştu. Geçtiğimiz günlerde parti içi darbe planlarının yapıldığı ve Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerin bile yer aldığı toplantının sızmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "etik bulmadım" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile birlikte yaptığı toplantıda iki isim ilk kez yüzleşti. Kılıçdaroğlu, bu toplantıda CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmak için "geçmişi temiz biri bulun" ifadesini kullanarak doğrudan İmamoğlu'nu hedef alırken, İBB Başkanı ise konuşmasında "CHP Genel Başkanı da değişmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.
İMAMOĞLU'NDAN "DEĞİŞİM" HAMLESİ
Parti içerisindeki tüm kaosa rağmen Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmamakta direnmesi, İmamoğlu'nu yeni hamleler yapmaya itti. "Değişim" için bir internet sitesi kuran İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bu internet sitesi ile ilgili sonuçları paylaşarak "Halk CHP'de Genel Başkan değişimi istiyor" dedi. CHP kulislerine yansıyan iddialara göre İmamoğlu'nun internet sitesinden elde edilen sonuçlarla ilgili tüm maddeleri paylaşmadığı iddia edilirken, bazı maddeleri sümen altı ettiği belirtildi.
BOMBA İDDİA: İMAMOĞLU-ÖZEL İTTİFAK SENARYOSU
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu "İstanbul'da boğma" planı yaparken; CHP yandaşı isimlerden Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun önünde 3 senaryo ihtimali bulunduğunu belirtti.
Bu senaryolardan ilkini İmamoğlu'nun yenide İBB Başkanlığına aday olması olduğunu belirten Saymaz, bu durumda İmamoğlu'nun seçimi kaybetme riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. İkinci senaryo olarak İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına aday olabileceği belirtilirken, en dikkat çeken senaryo ise İmamoğlu-Özel ittifakı oldu.
CHP yandaşı Saymaz, Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Sözcüsü Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı bir ittifak kurabileceğini söyledi.
Saymaz yazısının o bölümünde şu ifadeleri kullandı:
İmamoğlu'nun değişimin fiili lideri olduğu, ancak İBB'yi teslim etmemek adına CHP'nin genel başkanlığını Özel'in üstleneceği bu senaryo sıklıkla dillendiriliyor. AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki Erdoğan – Gül formülünü andırıyor.
Ancak Özel'in adaylığı İmamoğlu'nun bizzat sahaya çıkması ve aday olmasıyla aynı sonucu vermeyebilir.
Özel'in iyi bir ikinci adam olduğuna kuşku yok.
Ne var ki...
Birinci adam olmak için İmamoğlu'nun desteğine ihtiyacı var.
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