CHP'de partiyi karıştıran "Abi" formülü! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu için yeni hamle
CHP'de "değişim" kavgası devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmak isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Önce sosyal medya hesabından "Halk CHP'de genel başkan değişimi istiyor" diye açıklama yapan İBB Başkanı, ardından geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir değişim yemeği organize ederek Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya geldi. Bu yemekte "CHP'de 'Abi formülü'" üzerinde durulurken, PM üyesi Akif Hamzaçebi bu formüle sert tepki gösterdi.
Mayıs ayında yapıaln iki seçimden de hezimetle ayrılan CHP'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi parti içinde savaşa neden oldu.
Seçimin hemen ardından "Mücadeleyi sürdüreceğim" sözleriyle görevi bırakmayacağının sinyalini veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuk kavgasına girişen Ekrem İmamoğlu, hamle üzerine hamle yapmaya devam ediyor.
CHP Genel Başkanlığı için parti içerisinde bulunan bazı isimleri de yanına çeken İmamoğlu, parti içi gizli darbe toplantısı düzenledi. Zoom üzerinden yapılan toplantının ifşa olmasının ardından CHP daha da karıştı. Toplantının sızmasından birkaç gün sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda İmamoğlu ile ilk kez yüzleşti. Bu toplantıda "CHP Genel Başkanlığı için geçmişi temiz birini getirin" diyerek rest çeken ve Ekrem İmamoğlu'na açık bir şekilde "sen kirlisin" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir kez daha koltuğu bırakmayacağının sinyalini verdi.
CHP'DE "ABİ" FORMÜLÜ
Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmakta kararlı olan İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Halk CHP'de genel başkan değişimi istiyor" çıkışı yaparak gözdağı verdi.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, gizli darbe toplantısı sonrası CHP'nin önde gelen isimleriyle bir de yemek organize etti. CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre İmamoğlu, Beylikdüzü'nde Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir yemekte buluştu. Bu toplantıda ana gündem maddesi "CHP'de değişim" olurken, masaya yeni bir formül geldi. Kulis bilgilerine göre Genel Başkanlık için "Abi" formülü üzerinde duruldu.
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de bu yemekle ilgili bazı detayları bugün köşesindeki yazıda kaleme alırken, masada konuşulduğu iddia edilen formüllere de değindi. Selvi yazıda, "Şimdi CHP kulislerinin son 24 saattir çalkalandığı kulise geleceğim. Ekrem İmamoğlu'nun üç eski genel başkanla yediği yemekten CHP Genel Başkanlığı için bir formülün ortaya çıktığı söylendi. CHP Genel Başkanlığı için Murat Karayalçın'ın ismi üzerinde durulduğu kulislere yansıdı. Kılıçdaroğlu çekilsin, Ekrem İmamoğlu aday olmasın. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'ye kaptırılmamış olur. 'Murat Abi' formülü uygulansın. Kurultay'da Murat Karayalçın genel başkan seçilsin, yerel seçimlere partiyi o götürsün. Yerel seçimden sonra CHP, İstanbul'da Belediye Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirirse İmamoğlu yerini bir CHP'liye bırakıp istifa eder. CHP'nin başına geçer." ifadelerini kullandı.
MASADAKİLER REDDETTİ
Selvi, masada bulunan isimlerin iddiaları reddettiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak, "Murat Karayalçın başta olmak üzere yemeğe katılanlarla konuştum. 'Murat Abi' modeli gündeme gelmemiş. Bizzat Karayalçın söyledi bunu. Diğer isimler de teyit etti." dedi.
CHP'Yİ KARIŞTIRAN FORMÜL
Kulislerde konuşulan "Abi" formülü masadaki isimler tarafından her ne kadar reddedilse de, CHP içerisinde yeni bir kriz yaşanmasına neden oldu. Parti Meclisi üyesi olan Akif Hamzaçebi, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:
CHP'de, Abi Formülü adı altında emanetçi genel başkan olmak isteyenler var. Bu CHP'ye kayyum atanmasını istemekten farklı bir şey değildir. Bunu ileri sürenler tek kelimeyle zırvalıyor. Bunların demokrasiye inançları yok.
CHP uzun yıllardır sıkışıp kaldığı % 25'lik oy bandından nasıl yukarı çıkacaktır. İşin esası buradadır. Bu vizyonu olmayanlar CHP'ye Genel Başkan olamazlar. Arkamda şu kadar milletvekili var diyerek kimse CHP TBMM Grubuna bölünmüşlük havası vermeye kalkmasın. Sen git ben geleyimle olmaz bu iş.
Tekrar söylüyorum:
Ne statükonun devamı, Ne de Değişim adı altında sen git-ben geleyim, Üçüncü Yol.
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