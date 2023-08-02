CHP'de partiyi karıştıran "Abi" formülü! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu için yeni hamle

Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

CHP'de, Abi Formülü adı altında emanetçi genel başkan olmak isteyenler var. Bu CHP'ye kayyum atanmasını istemekten farklı bir şey değildir. Bunu ileri sürenler tek kelimeyle zırvalıyor. Bunların demokrasiye inançları yok.

CHP uzun yıllardır sıkışıp kaldığı % 25'lik oy bandından nasıl yukarı çıkacaktır. İşin esası buradadır. Bu vizyonu olmayanlar CHP'ye Genel Başkan olamazlar. Arkamda şu kadar milletvekili var diyerek kimse CHP TBMM Grubuna bölünmüşlük havası vermeye kalkmasın. Sen git ben geleyimle olmaz bu iş.

Tekrar söylüyorum:

Ne statükonun devamı, Ne de Değişim adı altında sen git-ben geleyim, Üçüncü Yol.