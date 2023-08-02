CHP’li Mustafa Sarıgül’den Ekrem İmamoğlu’na çağrı: Gel bakalım aslan parçası! İstanbul’da siyaset yapmakla olmuyor

İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI

Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlatırken, İmamoğlu değişim için internet sitesi bile kurdu.

Son olarak ise İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla düzenlediği gizli Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma tepkisinin ne olacağı merak konusu olmuştu.