03 Ağustos 2023, Perşembe
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Terör örgütü üyesi Germencik’te yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Terör örgütü üyesi Germencik’te yakalandı

Son dakika haberi...Aydın’ın Germencik ilçesinde terör örgütü üyesi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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