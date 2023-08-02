Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke iddiası! CHP’de yeni yarış mı başlıyor?

SELİN SAYEK BÖKE'Yİ İKİ AYDA BİTİRİRLER

Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Selin Sayek Böke Ekrem İmamoğlu tarafından aday gösterilebilir. Ama başarılı olamaz çünkü CHP ve toplumda da karşılığı yok. Parti içinde atamayla bir yerlere gelen bir isim. CHP'de Böke'yi iki ayda siyaseten bitirirler. Çünkü şu an CHP'de güçlü bir liderlik yok." dedi.