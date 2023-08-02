Ekrem İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke iddiası! CHP'de yeni yarış mı başlıyor?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık konusunda ısrarı sürüyor. Genel başkanlık konusunda farklı senaryolar bulunurken Selin Sayek Böke'nin Ekrem İmamoğlu'nun adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabileceği iddialar arasında. İşte detaylar...
CHP'de seçimlerde yaşanan ağır mağlubiyet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmezken, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
ZOOM ÜZERİNDEN DARBE PLANI
Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatırken Ekrem İmamoğlu'nun Zoom üzerinden düzenlediği darbe toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü.
KILIÇDAROĞLU GEÇİŞTİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu ise bu toplantıyı "Etik açıdan doğru bulmadım" diyerek geçiştirdi. CHP'de bu gelişmeler sonrası neler olacağı merak edilirken Genel Başkanlık konusunda flaş iddialar da gündeme geliyor.
SELİN SAYEK BÖKE'Yİ İKİ AYDA BİTİRİRLER
Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Selin Sayek Böke Ekrem İmamoğlu tarafından aday gösterilebilir. Ama başarılı olamaz çünkü CHP ve toplumda da karşılığı yok. Parti içinde atamayla bir yerlere gelen bir isim. CHP'de Böke'yi iki ayda siyaseten bitirirler. Çünkü şu an CHP'de güçlü bir liderlik yok." dedi.
Gazeteci Emin Pazarcı da Selin Sayek Böke'nin adaylığına ilişkin konuştu.
"BU FORMÜL ASLA TUTMAZ"
İşte Emin Pazarcı'nın açıklamaları:
Böke formülü asla tutmaz. Abi formülü olarak Murat Karayalçın da tutmaz. Özgür Özel de tutmaz. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu çekişmesi devam ediyor. İmamoğlu bence adaylığını açıkladı. Delege yapılarının da kendi çıkarları var. İmamoğlu da parti içinde bir ağırlığı olmaya başladı.
İmamoğlu delegeyi arkasına alırsa reklam gücüyle bir şeyler yapabilir.
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