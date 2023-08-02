Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’fondaş medya’ rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV’nin ardından hedefte Cumhuriyet var









İMAMOĞLU BU KEZ GİZLEME GEREĞİ DUYMADI



Öte yandan hem medya üzerinden hem Parti Meclisi gücüyle Kılıçdaroğlu'nu düşürmeye çalışan İmamoğlu'nun önceki gece CHP'nin kanaat önderleriyle yaptığı görüşme büyük ses getirdi. Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelip "değişim" değerlendirmesi yapan İmamoğlu, toplu fotoğrafını ise "İBB Haber" isimli Twitter hesabı üzerinden yayımlattı. Bu kez değişim toplantısını gizleme gereği duymayan İmamoğlu'nun görüşme sırasında bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak istifa etmesi gerektiğini savunduğu öne sürüldü.