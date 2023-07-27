Fondaş medyasının önde gelen ismi Ruşen Çakır’dan CHP itirafı: Para aldık

HAKARET BAŞLADI

Odatv ise "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı haberle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İlgili haberde Bay Bay Kemal, hesap uzmanlığından vurulurken Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' sözleriyle hakaret etti.

Oda TV'de olduğu gibi tüm CHP yandaşı medyada ortalık karıştı. İsmail Saymaz'dan Uğur Dündar'a Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a kadar birçok CHP yandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Satılık gazeteciler" çıkışı sonrası panik yaptı.

FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR FENA YAKALANDI

Fondaş medyada yaşanan kaosa ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır da dahil oldu.