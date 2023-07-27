Fondaş medyasının önde gelen ismi Ruşen Çakır'dan CHP itirafı: Para aldık
CHP ile parti medyası, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yandaşları olarak ortadan ikiye bölündü. İl ilçe teşkilatlarında çoğunluğu ele geçirme mücadelesi veren İmamoğlu, medya desteğini de arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu CHP tarihinden silme harekatına başladı. CHP lideri ise elindeki kartları açık oynayarak İBB Başkanı ve ekibinde derin bir yara açtı. "İmamoğlu medyasına" operasyon başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verilen desteği kesti. Muhalif medyada "sıra bana gelir" korkusuyla ODA TV ve Sözcü'den panik açıklamaları gelirken, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır da bir itirafta bulundu. Gazetecilik etiğini "parayla" tartan Çakır, yaptığı itirafla ikiyüzlü meslek tutumunu gözler önüne serdi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP içindeki kavga fondaş medyaya sıçradı.
ZOOM CUNTASI SONRASI KILIÇDAROĞLU EKREMCİ MEDYAYA SAVAŞ AÇTI
CHP içinde "zoom cuntası" kurup partinin ağır toplarıyla gizli gizli Kılıçdaroğlu'nu "indirme" operasyonu yürüten Ekrem İmamoğlu son olarak cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları ile yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu ile karşılıklı restleşerek birbirine girdi.
ODATV'NİN GELİRİ NEREDEN?
Kılıçdaroğlu daha sonra Ekremci medyaya savaş açarak Halk TV 'ye para desteğini kesti. "Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" dedi. Son olarak Soner Yalçın'ın Odatv'sibi hedefe koyan Kılıçdaroğlu "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" dedi.
HAKARET BAŞLADI
Odatv ise "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı haberle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. İlgili haberde Bay Bay Kemal, hesap uzmanlığından vurulurken Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' sözleriyle hakaret etti.
Oda TV'de olduğu gibi tüm CHP yandaşı medyada ortalık karıştı. İsmail Saymaz'dan Uğur Dündar'a Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal'a kadar birçok CHP yandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Satılık gazeteciler" çıkışı sonrası panik yaptı.
FONDAŞ RUŞEN ÇAKIR FENA YAKALANDI
Fondaş medyada yaşanan kaosa ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır da dahil oldu.
Çakır hem bir itirafta bulundu hem de ikiyüzlükük örneği sergiledi.
Aldığı fonlara rağmen, "Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" diyen Çakır daha sonra CHP'den para aldığını itiraf etti.
"PARA ALAN KİŞİLER GAZETECİYSE BEN O MESLEKTEN DEĞİLİM"
Odatv-Barış Pehlivan Barış Terkoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına ilişkin yorum yapan Ruşen Çakır, "Hakikaten 'Ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde'. Para alan kişiler gazeteciyse, ben o meslekten değilim" dedi.
YouTube üzerinden, "Türkiye'de medya-siyaset ilişkileri: İzleyicilerle ortak yayın" başlıklı yayınında bu sözleri söyleyen Çakır aynı yayında bir de itirafta bulundu.
CHP'DEN PARA ALDIK İTİRAFI: BİZ AZ ALDIK BAŞKALARI DAHA FAZLA ALMIŞ OLABİLİR
İzleyiciden gelen, "Kemal Bey önce 360 milyon TL reklam bütçesinin hesabını versin." yorumunu okuyan Çakır o bütçeden pay aldıklarını itiraf etti.
Çakır, "Neyi nerede harcadılar bilmiyorum. Biz Medyascope olarak CHP reklam bütçesinden bu 360 milyonun herhalde milyonda birini demeyeceğim ama bayağı azını aldık. Başkaları daha fazla almış olabilirler bilemiyorum…" dedi.
ABD'NİN FONDAŞ OPERASYONU İFŞA OLMUŞTU
ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.
RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!
2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında CHP'den de para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.
Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:
Medyascope
P24
140 journos
Serbestiyet
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.
Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır'ın kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği de ortaya çıkmıştı.
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