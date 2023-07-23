Halk TV'de fondaşlar birbirine girdi! CHP'nin fesih kararı sonrası akılalmaz ilişkiler ağı çıkar çatışması
CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Yaşananlar sonrası Halk TV'de CHP'ye bombardıman yayınları da başlarken partiden yapılan açıklamaya paralel olarak yandaşlar birbirine girdi. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olarak atanması üzerinden gazetecinin, Halk TV ile CHP arasında yapılan sözleşmeyi eleştirmesini perdelemek istedi. İşte yandaşların birbirine düştüğü anlarda yaşananlar.
HALK TV İLE TEK TARAFLI FESİH BOMBASI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini belirterek açıklama yaptı.
Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."
TÜM SÖZLEŞMELER SONLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.
Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:
"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."
BAY KEMAL İNTİKAM ALIYOR
CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.
YANDAŞLAR HALK TV'DE BİRBİRİNE GİRDİ
CHP'nin bu hamlesi sonrası Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker 22 Temmuz akşamı yayınlanan programda konuğu olan Almanya'nın DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay'a yönettiği soru ortamın gerilmesine neden oldu ve yandaşlar birbirine girdi. Babaeker, Mumay'ın eşinin CHP sosyal medya koordinatörü olmasını, "çıkar çatışması" olup olmadığını sordu.
Halk TV'de 22 Temmuz akşamı Bengü Şap Babaeker'in sunuculuğunu yaptığı programa Mumay katıldı. Programın sonuna doğru Babaeker'in, Mumay'ya yönelttiği soru ortamın gerilmesine neden oldu.
Mumay, verdiği cevapta sorulan soruyu "zül" bulduğunu ifade ederken, Babaeker, özellikle bu soruyu tercih ettiğini belirtti.
BÜLENT MUMAY'IN EŞİ, EREN ERDEM'İN ÇALIŞMA ARKADAŞI
Bengü Şap Babaeker, "Bülent Mumay'ın bazı eleştirileri oldu. Ona da bir soru gelmiş; Bülent Mumay, bu yapılanın ne CHP açısından ne de Halk TV açısından tam anlamıyla etik sayılamayacağını söylemişti. Bir soru var Bülent Mumay; 'Burada bir çıkar çatışması görülüyor çünkü Bülent Mumay'ın eşi, Eren Erdem'in çalışma arkadaşı' diye. Bunu açıklamak ister misin" diye gelen soruyu aktardı.
BU SORUYU SENDEN DUYDUĞUMA ÇOK ÜZÜLDÜM
Bülent Mumay ise Babaeker'in aktardığı bu soruya, "Öncelikle bu soruyu senden duyduğum için çok üzüldüm çünkü bir kadın olarak, bir gazetecinin eşinin işinin, bir başkasının yaptığı işe etkisini sormanı hakikaten ayıpladım. Evet ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşim yaklaşık 2 hafta önce CHP'nin sosyal medya politikalarının koordinatörü olarak atandı. Dolayısıyla benim CHP'ye yaptığım eleştirileri her halde programın başından sonuna izleyenler duymuştur. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olduğunu düşünmüyorum" diyerek yanıtladı.
BİLEREK BU SORUYU TERCİH ETTİM
Mumay, devamında ise, "Bu soruyu zül buluyorum ama sordun diye söylüyorum, gelen her soruyu yansıtıp yansıtmadığından emin değilim ama…" diye söze devam etti. O sırada Bengü Şap Babaeker araya girerek, "Bunu yansıtmayı tercih ettim" şeklinde karşılık verdi.
CHP'YE ELEŞTİRİLERİMİ ESİRGEMEM
Bülent Mumay ise, "Bunu tercih ettiysen yanıtının da bu olduğunu az çok biliyorsundur ama bir kez daha söylüyorum, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşimin 2 hafta önce atandığı bir işten dolayı ben ne CHP'ye ne de daha önceden de yaptım Halk TV eleştirilerimi esirgemedim esirgemeyeceğim de" konuştu.
HALKIN PARASI YANDAŞLARA GİTTİ
Partinin Halk TV'ye yaptığı ödemenin detayları açıklanmadı. Hazine yardımı alan CHP'nin halkın parasını fondaşlara yedirdiği iddia edilirken vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bahsi geçen yada benzer TV lerde reklam başlığı altında mı para ödendi.
Reklam değil de programlara para ödendi ise. Bu programlar hangisi! Malum paraların kaynağı TC Hazinesi. Halkın parası nerelere gitmiş" ifadelerini kullandı.
FONDAŞLARI AKLAMA OPERASYONU
CHP'nin başlattığı medya operasyonuna tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversiteden ev arkadaşı yandaş gazeteci Fatih Portakal, yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu. Amerikan FOX'unda çalıştığı dönemde kazandığı paralarla servetine servet katan Portakal, "CHP ile Halk tv arasında yayın işbirliğinin olduğunu anlaşmanın CHP tarafından fesh edilmesiyle öğrenmiş olduk. Böyle bir durum yaygınsa bile ben ilk defa duyuyorum. Bir haber kanalı ve siyasi partinin yazılı ve onaylı belge ile çalışması dedim ya "ilk kez duyduğum bir şey." Yandaştan ne farkı var ki?" diyerek yerli ve milli medyaya saldırdı.
ACABA BU ANLAŞMANIN BÜYÜKLÜĞÜ NE KADARDIR?
CHP ve Halk TV arasındaki anlaşmanın büyüklüğünü merak eden Portakal, "Acaba bu anlaşmanın büyüklüğü ne kadardır? Başka böyle kanallar var mıdır? Parayı alan parayı vereni ne kadar eleştirebilir? Kanimca kanal rahatlamıştır, çünkü esaret prangaları çözüldü. Hem bir kanal hem bir gazeteci için bagajsız olmanın önemli olduğunu her zaman söylemişimdir. Ders alınması gereken bir olay." dedi.
HALK TV'NİN 650 MİLYON LİRAYA İHTİYACI YOK: İMAMOĞLU SÖZCÜLÜĞÜ YAPACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP ile Halk TV arasında 650 milyon liralık bir anlaşma olduğunu iddia etti. Çiçek, "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" diyerek Halk TV'nin artık İmamoğlu sözcülüğü yapacağını belirtti.
YALAN HABERE DEVAM
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Halk TV ile CHP arasında, parti yönetiminin basın ve grup toplantılarının yayınlanması karşılığında yapılan, Sayıştay denetimine de tabi olan anlaşma, CHP tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. CHP yönetiminin en doğal hakkı olan bu kararı saygıyla karşılıyoruz." dedi. Yalan ve iftira dolu haberleriyle RTÜK'ten aldığı cezalara rağmen halkın yanına olduklarını iddia eden Mahiroğlu, "Halk TV'nin objektif haberciliğinin muhatabı seyircisidir, izlenme oranları, seyircisiyle kurduğu derin ve sarsılmaz bağ da bunun kanıtıdır. Çağdaş Türkiye'den, kuruluş değerlerinden, halktan, emekten, gerçekten yana haberciliğimizden, RTÜK'ün rekor cezalarına rağmen taviz vermedik, şimdi de öyle olacak. Yayıncılıktaki ilkemiz bir partinin yanında ya da karşısında, bir partinin yönetiminin yanında ya da karşısında olmak değil halkın ve haklının yanında olmaktır. Biz bu ilkeler doğrultusunda yayıncılıktan asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.
"TÜRK BASIN TARİHİNİN EN HAZİN BELGESİ"
Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için Sözcü TV'den kovulan Yılmaz Özdil, CHP'nin Halk Tv ile olan tüm anlaşmaları feshetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından çok sert eleştirdi. "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" diyen Özdil, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın" ifadelerini kullandı.
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