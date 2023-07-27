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CHP'deki kaosa İYİ Parti de dahil oldu! Fondaşlar mağlubiyetten Akşener'i sorumlu tuttu: Kemal Bey'e tuzaklar kuruldu

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Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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CHP’deki kaosa İYİ Parti de dahil oldu! Fondaşlar mağlubiyetten Akşener’i sorumlu tuttu: Kemal Bey’e tuzaklar kuruldu

Seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu tüm çağrılara rağmen koltuğunu bırakmamakta ısrar ediyor. Bununla da kalmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve fondaşlarına da savaş açtı. Diğer yandan CHP fondaşlarından Enver Aysever de Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. Aysever “Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Akşener ve İYİ Parti'dir, Akşener ile İmamoğlu iş birliği yaptı, Kemal Bey'e tuzaklar kuruldu” dedi.

Seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar karışırken. adaylık konusunda geri adım atmayan ancak çıktığı bu seçimde de aynı yenilgiyi yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hem parti içinden hem de seçmenden tepki yağdı.

İSTİFA ÇAĞRILARINI BASTIRMA ÇABASI

Yükselen istifa seslerine kulak tıklayan Kılıçdaroğlu ise yenilgisinin faturasını kendisi hariç herkese yazdı. Yeni adımlar atan ancak parti içindeki karışıklığı bastıramadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi değişim isteyenler, istifa çağrısını yükseltirken parti içinde tedirgin edecek gelişmelerde yaşandı.

CHP HALK TV İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

CHP, Halk TV ile tüm sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Böylece parti ile kanal arasındaki ilişkiler sona erdi. Konuya ilişkin duyuruyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptı. Erdem, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP FONDAŞI AYSEVER FATURAYI AKŞENER'E KESTİ

İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" sözlerini eleştiren Aysever; "Bu adamlar nasıl insanlar, bunlar hangi ahlaktan geliyorlar, bunlarda hiç mi bir kahvenin kırk yıllık hatırı yok…" diyerek Yılmaz'a tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA TUZAKLAR KURULDU

Aysever sözlerini şöyle sürdürdü;

Aysever ayrıca "Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinde birinci dereceden sorumlu olan Meral Akşener ve İYİ Parti'dir. Akşener ile İmamoğlu iş birliği yaptı, Kemal Bey'e tuzaklar kuruldu, madem öyle çıkartsaydınız bir aday arkasına düşseydiniz" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle

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