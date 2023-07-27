CHP’deki kaosa İYİ Parti de dahil oldu! Fondaşlar mağlubiyetten Akşener’i sorumlu tuttu: Kemal Bey’e tuzaklar kuruldu

CHP HALK TV İLE İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

CHP, Halk TV ile tüm sözleşmelerini tek taraflı feshetti. Böylece parti ile kanal arasındaki ilişkiler sona erdi. Konuya ilişkin duyuruyu CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptı. Erdem, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.