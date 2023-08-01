CHP'de tüzük delik deşik! Madde 47 ve madde 52 skandalı
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de son dönemde yaşanan tüzük ihlalleri, partideki tek adam yönetiminin geldiği noktayı bir kez daha belgeledi.
CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın önceki gün gündeme taşıdığı, "Kılıçdaroğlu'nun görev süresi bitti" iddiası genel merkezde rahatsızlık yarattı.
Son kurultayını 25-26 Temmuz 2020'de gerçekleştiren CHP, 3 yıllık süre sınırı dolmasına rağmen yeni kurultayını hala toplamadı. Madde 47'yi açık açık ihlal ettiği görülen Kılıçdaroğlu, daha önce de "salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini" bahane ederek geçen sene yapılması gereken kurultayı 1 sene ertelemişti.
O dönem paylaşılan açıklamada "kurultayın 2023 yılı temmuz ayı içerisinde yapılacağı" duyurulmuştu. Resmi duyurusunu da çiğneyen genel merkezin milletvekili adaylarını belirleme sürecinde de 52. maddeyi ihlal ettiği ortaya çıktı.
ÖRGÜTLER SUSTURULDU
CHP listeleri üzerinden küçük ortaklara Meclis'te 38 koltuk hediye eden Kılıçdaroğlu, aday listelerini rahat oluşturabilmek için örgütlere danışmamış ve temayül yoklamaları yapmamıştı. Bunun yanı sıra, tüzüğün 52/2 maddesinde yer alan, "Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez" hükmüne rağmen 2018 ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlendi ve tüzük bir kez daha ihlal edildi.
Seçim sürecinde milletvekili adaylığına hazırlanan yüzlerce CHP'linin üzerini çizen Kılıçdaroğlu, örgütlere danışmadan 4 küçük partiye listelerini açmış, 4-5 dönemdir vekil koltuğunda oturan isimleri de kendi iradesiyle yeniden vekil adayı yapmıştı.
TASFİYELERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Kaset kumpasıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, 13 yıllık süre zarfında partide Deniz Baykal ve Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen tüm siyasileri tasfiye ederek kendi gücünü pekiştirdi.
14-28 Mayıs hezimeti sonrası da aynı stratejiye sarılan Kılıçdaroğlu, "değişim" çağrılarına destek verip kendisini eleştiren birçok il ve ilçe başkanını görevden aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı tüm il başkanlarını yanında görmek isteyen Kılıçdaroğlu, kendileri ile kısa süre önce yaptığı 8.5 saatlik toplantıda da "genel merkeze destek bildirisi" yayımlamalarını talep etmişti.
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