CHP’de tüzük delik deşik! Madde 47 ve madde 52 skandalı









ÖRGÜTLER SUSTURULDU



CHP listeleri üzerinden küçük ortaklara Meclis'te 38 koltuk hediye eden Kılıçdaroğlu, aday listelerini rahat oluşturabilmek için örgütlere danışmamış ve temayül yoklamaları yapmamıştı. Bunun yanı sıra, tüzüğün 52/2 maddesinde yer alan, "Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez" hükmüne rağmen 2018 ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlendi ve tüzük bir kez daha ihlal edildi.