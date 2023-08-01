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Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de!

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete’de!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden yapılacak.

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