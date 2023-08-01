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İstanbul 8.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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İstanbul 8.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Valiliği 1 Ocak 2023’ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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