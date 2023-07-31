CHP’deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...

"YENİ MAHALLE BELEDİYESİ YÖNETİMİ BU DURUMDA ROL OYNADI"

Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, "Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi'nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında 'Boksör Ekrem' adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı." ifadelerini kullandı.