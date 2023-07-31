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CHP'deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...

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Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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CHP’deki delege savaşlarında şoke eden görüntüler! Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oyları böyle çaldı...

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan ve değişim gerginliğinin başladığı CHP'de şimdi de delege savaşları başladı. İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin aleyhine olan oyları cebine koyarken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde şimdi de delege kavgaları başladı.

ÇATIŞMA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin parti içindeki değişim isteği her geçen gün daha fazla resmileşiyor.

"DELEGE BENDE KURULTAY BENDE"

Değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu bu süreçte "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" diyerek İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi'nde bugün gerçekleşen seçimler skandal görüntülere sahne oldu.

KILIÇDAROĞLU LEHİNE OLMAYAN OYLARI CEBİNE KOYDU

Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken, İstanbul Kartal'da Petroliş Mahallesi'nde yapılan CHP delege seçimlerinde skandal görütüler ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, oy sayımı sırasında rakibe çıkan pusulaları cebine koyduğu anlar kameralara yansıdı.

GENÇLERE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan bu görüntüler geçtiğimiz günlerde CHP'de kongre süreci başlarken kan donduran olaylara sahne olmuştu.

AYRI LİSTE ÇIKARAN GENÇLERE SALDIRI

Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir gencin burnu 2 yerden kırılırken, henüz 18 yaşında olan genç kızın ise belinde kayma yaşandı.

"YENİ MAHALLE BELEDİYESİ YÖNETİMİ BU DURUMDA ROL OYNADI"

Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, "Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi'nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında 'Boksör Ekrem' adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu destekçisi oyları çaldı KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ OYLARI ÇALDI

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