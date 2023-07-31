Kemal Kılıçdaroğlu'nun fon musluğunu kestiği Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na "Ecevit" güzellemesi
CHP tarafından fon musluğu kesilen Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında olan Ekrem İmamoğlu yanlısı haberlerine devam ediyor. Kanalın internet sitesinde "CHP'de ne olur? İşte senaryolar..." başlığı ile kaleme alınan yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında güzelleme yapılarak "İkinci Ecevit" benzetmesi yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntasına ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası bulduğu her fırsatta 'değişim' söylemini yinelemiş bununla da yetinmeyip "İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" manifestosu yayınlayıp internet sitesi kurmuştu. İmamoğlu geride bıraktığımız gün de "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışına imza attı ardından da bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.
Tüm bu yaşanlarında gölgesinde Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na 'İkinci Ecevit' güzellemesi yapıldı.
"CHP'de ne olur? İşte senaryolar..." başlıklı bir yazı kaleme alan yandaş Mehmet Tezkan, Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda kazanması durumunda CHP yönetimini külliyen değiştireceğini ifade etti. Tezkan, "Seçimden büyük başarıyla çıkılırsa İmamoğlu ikinci Ecevit muamelesi görür..." dedi.
CHP VE HALK TV ARASINDA İPLER ATILDI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde Ekremci Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona erdirmiş, "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleriyle 'satılık gazeteciler' bombasını patlatmıştı.
"HALK TV'YE DESTEK MESTEK YOK"
CHP'nin Halk TV'ye uyguladığı ambargonun arkasında duran Kılıçdaroğlu, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" demişti.
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