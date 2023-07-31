Kemal Kılıçdaroğlu'nun fon musluğunu kestiği Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na "Ecevit" güzellemesi

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası bulduğu her fırsatta 'değişim' söylemini yinelemiş bununla da yetinmeyip "İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" manifestosu yayınlayıp internet sitesi kurmuştu. İmamoğlu geride bıraktığımız gün de "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışına imza attı ardından da bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.



Tüm bu yaşanlarında gölgesinde Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de Ekrem İmamoğlu'na 'İkinci Ecevit' güzellemesi yapıldı.



"CHP'de ne olur? İşte senaryolar..." başlıklı bir yazı kaleme alan yandaş Mehmet Tezkan, Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda kazanması durumunda CHP yönetimini külliyen değiştireceğini ifade etti. Tezkan, "Seçimden büyük başarıyla çıkılırsa İmamoğlu ikinci Ecevit muamelesi görür..." dedi.