Ekrem İmamoğlu parti kursa şansı olur mu? İşte İmamoğlu’nun 3 açmazı



İşte tam da bu yüzden, üçüncü bir ihtimal olarak yeni parti kurma fikri öne çıkıyor. Hatırlarsanız geçen yılın sonbaharında, 6'lı Masa'daki tartışmalar artınca İmamoğlu'nun sürpriz bir parti kuracağı haberi kulislere düşmüş ve şu satırları yazmıştım:

"İmamoğlu, Macron Modeli ile 6'lı Masa'nın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde ezber bozan bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu bilemem ama CHP Genel Başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil."