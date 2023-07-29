1 günlük yasak başladı! Valilik detayları resmen duyurdu! Toplantı ve gösteri yürüyüşleri iptal...
Tunceli Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyuruldu. İşte detaylar...
Tunceli Valiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince;
Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 29.07.2023 günü saat 00.01 ile 29.07.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süre ile mülki amirce izin verilenler hariç yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!
- KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Meğer meyve sanıp yemişiz...
- KPSS sınavında emanetçi var mı? Bozuk para, telefon, cüzdan, çanta, araba anahtarı 2023 KPSS sınavında yasak mı? Eşyalarımı nereye bırakabilirim?
- KPSS ÖABT cumartesi saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- Emekliye ayın son ek kazanç jesti! 31 Temmuz 17.00'ye kadar başvurmayan kaçırır! 4A, 4B, 4C Kök maaş+10.000 TL promosyonu!
- 120 prim günü olana müjde! SGK tarafından hesaplara geçiyor! Şartları karşılayana 520 TL yatıyor!
- JGK astsubay alımı sonuç tarihi belli oldu mu? 2023 Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? jsga.edu.tr sorgulama ekranı!
- Aşure Günü alışveriş yapmak bereketi artırır mı? Muharrem 10. günü bereket arttırmak için ne alınır? Kaç çeşit erzak alınır?
- AÖF YAZ OKULU sınavları yüz yüze mi, online mı? 2022-2023 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman?
- Kerbela olayı nedir, ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tarihi...
- MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...