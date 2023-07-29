1 günlük yasak başladı! Valilik detayları resmen duyurdu! Toplantı ve gösteri yürüyüşleri iptal...

Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 29.07.2023 günü saat 00.01 ile 29.07.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süre ile mülki amirce izin verilenler hariç yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.