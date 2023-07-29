29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İstanbul'daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2023
ABONE OL
İstanbul’daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberine göre İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı.

Göç idaresi başkanlığından yapılan açıklamada "İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir" ifadelerine yer verildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA