İstanbul’daki Suriyelilere 24 Eylül uyarısı! İçişleri Bakanlığı açıkladı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir" ifadelerine yer verildi