CHP'de korsan toplantı gerilimi! Görüntüsüyle alay konusu olan Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu'na rest
CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin değişmesini isteyenlerin yaptığı toplantıya katılan isimlerden biri olan Engin Altay konuştu. Partinin halinin ortada olduğunu söyleyen Altay, "Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var, bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız" dedi.
Son seçimlerden de mağlubiyetle ayrılan CHP'de karışıklığın ardı arkası kesilmiyor.
Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunurken, CHP yönetimi bu açıklamaların hepsine kulak tıkadı.
Koltuğunu korumak için etrafındaki herkesi değiştiren Kılıçdaroğlu, her fırsatta değişim çağrılarına 'görevimin başındayım' diyerek cevap verdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, değişim isteyenleri ise oldukça rahatsız etti.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN TOPLANTI CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Ekrem İmamoğlu önderliğindeki değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir daha seçilmemesi için yollar aramaya başladı.
Yaşananların ardından dün YouTube'da yayınlanan bir video, gündeme bomba gibi düştü.
CHP içerisinde değişim isteyen isimlerin yaptığı online toplantı kamuoyuna sızdırıldı.
Kimin ya da kimlerin sızdırdığı bilinmezken, CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görüldü.
ENGİN ALTAY KONUŞTU: PARTİNİN HALİ ORTADA, BUNU KONUŞMAYACAĞIZ DA NEYİ KONUŞACAĞIZ
Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülen bu isimlerin ne yapacağı merak konusuyken toplantıda olan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde değişim çağrısı yapan Engin Altay'dı.
Kurultay sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrası Sözcü'ye konuşan Altay, "Arayışlar devam edecek. Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var. Biz bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız kardeşim?" ifadelerini kullandı.
"ARAMA KONFERANSINI İHANET TOPLANTILARINA ÇEVİRMEK İSTİYOR BİRİLERİ"
Sözlerine devam Engin Altay, daha sonra videonun sızmasının enterasan bir durum olduğunu belirtti.
Altay ayrıca konuyla ilgili, "Sızması enteresan. Fakat gizli saklı bir durum yok. Sorun var ve tartışıyoruz. Arayış var ve bu da arama konferansı. Arama konferansını ihanet toplantılarına çevirmek istiyor birileri. Herkesin bu partiye borcu var. Bunu ihanet diye sunmak çok ayıp." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28 Temmuz Aşure Günü hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı / Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2023?
- Okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul, anaokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman yapılacak? MEB 2023 - 2024 kayıt dönemi...
- Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte, önemi nedir? Muharrem ayının fazileti neler, ne oldu?
- KPSS-2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Kadro ve pozisyonlara atanma...
- Asırlara meydan okuyan cami ve köprüler! 89 deprem gördü, yine yıkılmadı! İşte Mimar Sinan'ın dahiyane sırrı...
- Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Yapılacak ibadetler neler? Okunacak Arapça, Türkçe DUA ve ZİKİRLER
- Memura 22.017 TL zamlı maaş+Toplu Sözleşme ayarı! 2,7 milyon Memur emeklisine (4C) 9.876 TL'ye ek rötuş! 1 Ağustos itibarıyla...
- Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023! Dokuz Eylül Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları...
- SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!
- 41'den fazla mesleğe talih kuşu kondu! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest! SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar...
- LGS tercihi için bugün son! Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı! LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı?
- 32 günde paranızı durduğu yerde katlayın! Elinde nakit bulundurana %37 kazanç! Bir ayda okkalı değişim!