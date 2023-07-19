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CHP'de korsan toplantı gerilimi! Görüntüsüyle alay konusu olan Engin Altay'dan Kılıçdaroğlu'na rest

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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CHP’de korsan toplantı gerilimi! Görüntüsüyle alay konusu olan Engin Altay’dan Kılıçdaroğlu’na rest

CHP'de Kılıçdaroğlu yönetiminin değişmesini isteyenlerin yaptığı toplantıya katılan isimlerden biri olan Engin Altay konuştu. Partinin halinin ortada olduğunu söyleyen Altay, "Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var, bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız" dedi.

Son seçimlerden de mağlubiyetle ayrılan CHP'de karışıklığın ardı arkası kesilmiyor.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunurken, CHP yönetimi bu açıklamaların hepsine kulak tıkadı.

Koltuğunu korumak için etrafındaki herkesi değiştiren Kılıçdaroğlu, her fırsatta değişim çağrılarına 'görevimin başındayım' diyerek cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı, değişim isteyenleri ise oldukça rahatsız etti.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN TOPLANTI CHP'Yİ KARIŞTIRDI
Ekrem İmamoğlu önderliğindeki değişim isteyenler, Kılıçdaroğlu ve ekibinin bir daha seçilmemesi için yollar aramaya başladı.

Yaşananların ardından dün YouTube'da yayınlanan bir video, gündeme bomba gibi düştü.

CHP içerisinde değişim isteyen isimlerin yaptığı online toplantı kamuoyuna sızdırıldı.

Kimin ya da kimlerin sızdırdığı bilinmezken, CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görüldü.

ENGİN ALTAY KONUŞTU: PARTİNİN HALİ ORTADA, BUNU KONUŞMAYACAĞIZ DA NEYİ KONUŞACAĞIZ
Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülen bu isimlerin ne yapacağı merak konusuyken toplantıda olan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde değişim çağrısı yapan Engin Altay'dı.

Kurultay sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrası Sözcü'ye konuşan Altay, "Arayışlar devam edecek. Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var. Biz bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız kardeşim?" ifadelerini kullandı.

"ARAMA KONFERANSINI İHANET TOPLANTILARINA ÇEVİRMEK İSTİYOR BİRİLERİ"
Sözlerine devam Engin Altay, daha sonra videonun sızmasının enterasan bir durum olduğunu belirtti.

Altay ayrıca konuyla ilgili, "Sızması enteresan. Fakat gizli saklı bir durum yok. Sorun var ve tartışıyoruz. Arayış var ve bu da arama konferansı. Arama konferansını ihanet toplantılarına çevirmek istiyor birileri. Herkesin bu partiye borcu var. Bunu ihanet diye sunmak çok ayıp." şeklinde konuştu.

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