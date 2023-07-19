CHP’de korsan toplantı gerilimi! Görüntüsüyle alay konusu olan Engin Altay’dan Kılıçdaroğlu’na rest

ENGİN ALTAY KONUŞTU: PARTİNİN HALİ ORTADA, BUNU KONUŞMAYACAĞIZ DA NEYİ KONUŞACAĞIZ

Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği görülen bu isimlerin ne yapacağı merak konusuyken toplantıda olan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde değişim çağrısı yapan Engin Altay'dı.

Kurultay sürecinin değerlendirildiği toplantı sonrası Sözcü'ye konuşan Altay, "Arayışlar devam edecek. Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var. Biz bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız kardeşim?" ifadelerini kullandı.

"ARAMA KONFERANSINI İHANET TOPLANTILARINA ÇEVİRMEK İSTİYOR BİRİLERİ"

Sözlerine devam Engin Altay, daha sonra videonun sızmasının enterasan bir durum olduğunu belirtti.

Altay ayrıca konuyla ilgili, "Sızması enteresan. Fakat gizli saklı bir durum yok. Sorun var ve tartışıyoruz. Arayış var ve bu da arama konferansı. Arama konferansını ihanet toplantılarına çevirmek istiyor birileri. Herkesin bu partiye borcu var. Bunu ihanet diye sunmak çok ayıp." şeklinde konuştu.