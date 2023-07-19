19 Temmuz 2023, Çarşamba
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırdı

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Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu’nu toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

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