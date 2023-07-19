CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine 'çuval'ladılar

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ASKİ ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası kanalizasyon kokusunu önlemek için çuvalla önlem aldı. Artan pis koku şikayetlerinin ardından harekete geçen ASKİ görevlileri, kanalizasyon bacalarına çuval parçası geçirdi. Durum büyük şaşkınlık yaratırken, CHP'li belediyenin ilkel çözümü de kokuyu engelleyemedi.