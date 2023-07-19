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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine 'çuval'ladılar

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ASKİ ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası kanalizasyon kokusunu önlemek için çuvalla önlem aldı. Artan pis koku şikayetlerinin ardından harekete geçen ASKİ görevlileri, kanalizasyon bacalarına çuval parçası geçirdi. Durum büyük şaşkınlık yaratırken, CHP'li belediyenin ilkel çözümü de kokuyu engelleyemedi.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:51
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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine ’çuval’ladılar

Aydın'da, son günlerde aşırı sıcakların da bastırmasıyla kentin büyük bölümünü, kanalizasyonlardan gelen pis koku sardı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine ’çuval’ladılar

Vatandaşların durumdan şikâyet etmeye başlaması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine ’çuval’ladılar

Ardından da ASKİ ve Efeler Belediyesi ekipleri, çok sayıda kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine ’çuval’ladılar

Belediyenin bu ilkel çözümü ise görenleri hayrete düşürürken problem çözülmedi.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm! Yine ’çuval’ladılar

Duruma isyan eden vatandaşlar ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne tepki gösterdi.