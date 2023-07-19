CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil'in partisi ile flört başladı

Değişim ateşiyle koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de bir taraftan da gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar sürüyor. CHP'de yeni stratejiler üzerine yapılan çalışmalarda 2019'da İstanbul ve Ankara'nın İYİ Parti ve HDP sayesinde kazanıldığına dikkat çekilirken, 2024'te de bu iki parti ile ortaklık yapmanın yolları aranıyor. Partiye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu konuda bir yol haritası üzerinde çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.