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Haberler Galeri CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil'in partisi ile flört başladı

CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil'in partisi ile flört başladı

Değişim ateşiyle koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de bir taraftan da gelecek yıl yapılacak yerel seçimler için hazırlıklar sürüyor. CHP'de yeni stratejiler üzerine yapılan çalışmalarda 2019'da İstanbul ve Ankara'nın İYİ Parti ve HDP sayesinde kazanıldığına dikkat çekilirken, 2024'te de bu iki parti ile ortaklık yapmanın yolları aranıyor. Partiye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu konuda bir yol haritası üzerinde çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.07.2023 08:15
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CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil’in partisi ile flört başladı

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor.

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CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil’in partisi ile flört başladı

İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve HDP'nin desteğine muhtaç oldu.

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CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil’in partisi ile flört başladı

Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu.

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CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil’in partisi ile flört başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı.

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CHP yeniden HDP ile pazarlık masasında! Yerel seçimler öncesi Kandil’in partisi ile flört başladı

Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.