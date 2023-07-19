CHP’yi sarsan korsan toplantı! Faik Öztrak’tan flaş açıklama: Haberimiz yoktu

"HİYERARŞİYİ DİKKATE ALMAYAN, PARTİ GELENEKLERİNE UYMAYAN TOPLANTILAR..."

Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti. Öztrak konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz.