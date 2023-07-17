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CHP'nin tescilli fondaşı Sözcü TV'den Hatay'da yangın provokasyonu! AK Partili vekil tepki gösterdi: Gidin başka yerde algı yapın! Uçaklar burada...

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Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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CHP’nin tescilli fondaşı Sözcü TV’den Hatay’da yangın provokasyonu! AK Partili vekil tepki gösterdi: Gidin başka yerde algı yapın! Uçaklar burada...

2023 yılı için uzmanların ‘yüksek sıcaklık’ uyarısını her fırsatta yinelediği ve her yaz çıkan orman yangınlarına yönelik algı yaparak halkı korku ve paniğe sürükleyen tescilli fondaş Sözcü TV’nin muhabiri canlı yayında skandal söylemlere imza attı. Hatay’da çıkan orman yangınına ilk dakikalarından itibaren anında müdahale edilerek, çalışmalar son sürat devam ederken; ‘devlet aleyhtarlığı’ yaparcasına kötüleyici bir tutum sergileyen fondaşlara AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel tepki gösterdi. Özel, hortumu ve uçakları göstererek "Gidin başka yerde algı yapın" dedi.

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