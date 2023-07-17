CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Valilik tarafından 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma programı ile aynı saatte, otobüslerle taşımalı bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz'a ilişkin hiçbir programa katılmayan Subaşı, halkın da katılmaması için çaba göstererek provokasyon yaptı.