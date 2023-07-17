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Haberler Galeri CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Valilik tarafından 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen anma programı ile aynı saatte, otobüslerle taşımalı bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz'a ilişkin hiçbir programa katılmayan Subaşı, halkın da katılmaması için çaba göstererek provokasyon yaptı.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 08:55
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CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

FETÖ terör örgütü tarafından 7 yıl önce gerçekleştirilmek istenen ve halk tarafından engellenen hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

15 Temmuz Şehitlerinin anıldığı etkinliklere yurdun dört bir yanında Milyonlarca vatandaş akın etti. Benzer etkinliklerden biri de Bilecik'te düzenlendi.

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CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

Bilecik Valiliği, 15 Temmuz Şehitlerini anmak ve dua okumak üzere kentteki Şehitlik anıtında anma program düzenledi.

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CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, bu programla aynı saate, Bileciklileri otobüslerle Lavanta bahçesine taşıyıp gün batımı izletmek bahanesiyle alternatif bir etkinlik düzenledi.

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CHP’li Melek Mızrak Subaşı’ndan skandal hareket! Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon

15 Temmuz'un yıldönümüne ilişkin gün boyu hiçbir etkinliğe katılmayan CHP'li Subaşı, belediyeden temsilci dahi göndermedi. Diğer yandan CHP Bilecik örgütünden de hiç kimse etkinliklere katılmadı.