CHP ve İYİ Parti yeni pazarlığa başladı! Kaybetmeye doyamadılar bir de yerel seçimlerde yenilecekler

İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA TUTUP SİYASETTEN SİLME PLANI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Akın, Meral Akşener - Burak Akburak ikililerinin bir araya gelmesi CHP'nin "Büyükşehirler elden gidecek" kaygısı ve değişim isteyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da tutma planını açık etti.

Kulislerden gelen bilgilere göre, yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan "kurtulmak" için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.

1 saatlik görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisinin yerel seçimlerde ittifak meselesini detaylıca konuştuğu, CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu hakkında İstanbul'da kalmasının daha elzem olacağının altını çizdiği kulislere yansımıştı.