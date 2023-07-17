CHP ve İYİ Parti yeni pazarlığa başladı! Kaybetmeye doyamadılar bir de yerel seçimlerde yenilecekler
Seçimlerden ağır bir yenilgiyle ayrılan koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti, yerel seçimler öncesi yeniden pazarlığa tutuştu. Koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden silmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptığı görüşmede il il pazarlığa başladı. İYİ Parti Adana, Mersin ve Manisa gibi illerde kendisine destek isterken, Kılıçdaroğlu'nun bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu ise ittifak üzerinden İmamoğlu'nu silmeyi planlıyor.
Seçimleri kaybeden 8'li koalisyonun büyük ortakları yine pazarlığa tutuştu. 12. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için peş peşe hamleler yapıyor.
KARŞILIKLI RESTLEŞMELER
Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim Manifestosu" yayınlayıp, bir internet sitesi kurarak koltuk savaşını alevlendirdi.
Son olarak Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" çıkışını yaparak Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinde yaşanan ağır istifalarla boğuşurken Kurultay'ı aradan çıkarıp koltuğunu şimdilik korudu. Kurultay'da CHP ile daha önce yaptıkları ortaklıktan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf eden Akşener yerel seçimler için ise yine ortaklık peşine düştü.
KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak'ın da görüştüğü öğrenildi. Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...
YEREL SEÇİM PAZARLIĞI; HESAP UZMANI İL DAĞITIYOR
CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bir haber iki lider arasında yaşanan yerel seçim pazarlığını yazdı.
İyi Parti'nin Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerde kendi adaylarının desteklenmesini istediği öğrenildi. CHP kulislerinde "Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri İyi Parti'ye verebiliriz" düşüncesinin hakim oluğu iddia edildi.
İMAMOĞLU'NU İSTANBUL'DA TUTUP SİYASETTEN SİLME PLANI
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu - Ahmet Akın, Meral Akşener - Burak Akburak ikililerinin bir araya gelmesi CHP'nin "Büyükşehirler elden gidecek" kaygısı ve değişim isteyen Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da tutma planını açık etti.
Kulislerden gelen bilgilere göre, yerel seçimlerde İstanbul'un kaybedileceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday göstererek siyasetten silme planları yapıyor. İmamoğlu'nun İstanbul'dan "kurtulmak" için yeni bir parti kuracağı da bir başka iddia. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu ise İmamoğlu'na yine İstanbul'u işaret etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu sebepten dolayı yerel seçimlere kadar partinin başında kalarak eli güçlü girmeyi ve koltuğunu korumayı planlıyor.
1 saatlik görüşmede de Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisinin yerel seçimlerde ittifak meselesini detaylıca konuştuğu, CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu hakkında İstanbul'da kalmasının daha elzem olacağının altını çizdiği kulislere yansımıştı.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisini bir araya getiren görüşme önceside süreç nasıl işledi?
Bunun için İYİ Partili Koray Aydın'ın yandaş SÖZCÜ'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın alt metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
"CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ ZAMAN VE ŞARTLAR BELİRLEYECEK"
"CHP-İYİ Parti seçim iş birliğini zaman ve şartlar belirleyecek" başlığıyla yayınlanan röportajda Aydın, "İş birliği gündem olursa oturulur, konuşulur, elbette bunları dikkate alırız." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI
Koray Aydın "Biz İYİ Parti olarak siyasette kapı kapatan değil, yol bulan, yol açan bir partiyiz." dedi, "Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz" sözleriyle CHP'ye mesaj verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2023 başarı sıralaması! 2-4 yıllık üniversiteler en düşük kaç puanla alıyor? 130-160-180-190-200-230 puanla sözel sayısal bölüm kontenjanları!
- LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!
- Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
- Beykent Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2023! Beykent Üniversitesi 2 yıllık - 4 yıllık bölümler ve başarı sıralaması...
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Terzi 2. sezon ne zaman? Netflix Terzi dizisi ikinci sezon var mı, başlayacak mı? Yayın tarihi...
- EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır? 48 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi şartları...
- DEPREMZEDE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI | 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli faizsiz kredi müjdesi! Yerinde Dönüşüm Projesi başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Konut / iş yeri ödeme planı...
- 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı