FETÖ elebaşı Gülen konuştuğu kimseyi tanımıyormuş! Örgüt içindeki kirli yapılanmaya bir yenisi daha eklendi...



Acaba Şimşek, şimdi FETÖ içinde bir grup oluştuğu için mi konuştu yoksa FETÖ'nün yeni sinsi bir plan içinde olduğunu ima ederek uyarı mı yaptı?

"Bu da nereden çıktı?" demeyin, içeride daha yeni seçimden yenik çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki FETÖ'cüler de ısrarla "erken seçim"den ve geri dönüşten söz ediyor ve bunu da ciddi ciddi tartışıyorlar.

Belki de bu umutla hem müritlerini ayakta tutuyorlar hem de kirli hesaplarından vazgeçmeyen küresel güç merkezlerine bağlılıklarını.