FETÖ elebaşı Gülen konuştuğu kimseyi tanımıyormuş! Örgüt içindeki kirli yapılanmaya bir yenisi daha eklendi...
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hain girişimi gerçekleştiren FETÖ ile mücadelesini hem içeride hem de dışarıda sürdürürken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugün köşesine FETÖ’cülerle ilgili bir yazıyı taşıdı. Övür, yazısının sonunda hain elebaşı Gülen'in sağlık durumuyla ilgili bir not paylaştı. Övür, "Bu arada son bir haber de Pensilvanya'dan verelim: FETÖ elebaşı Gülen, konuştuğu hiç kimseyi tanımıyormuş..." ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçerken, Türkiye'nin hainlerle mücadelesi devam ediyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, daha önce "öldü, ölecek" gibi haberleri çıkan hain elebaşı Gülen'in sağlık durumuyla ilgili bir notu yazısında paylaştı.
Övür, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu'nun, darbedip Pensilvanya'daki çiftlikten attığı Osman Şimşek'in yıllar sonra konuşmasına ve örgüt içinde yeni bir kirli yapılanmanın olduğuna dikkat çekti. İşte Övür'ün "FETÖ'cü Osman Şimşek neden konuştu?" başlıklı yazısı.
15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Türkiye hâlâ bu darbeyi yapan FETÖ'yle mücadeleye son noktayı koymuş değil. Mücadele içeride ve dışarıda sürüyor, daha da sürecek...
Sürecek, çünkü arkasındaki ABD dâhil hiçbir küresel güç o kirli yapıdan vazgeçmiş değil. O kirli yapı da iç çöküntü ve iç çatışma yaşamasına rağmen her defasında bir gerekçe bularak ayakta kalmayı, çatışmayı başka yöne çevirmeyi başarıyor. Zaten örgüt içinde çatışan taraflardan hiçbirinin FETÖ elebaşı Gülen'i karşısına alamaması işi uzatırken, araya da Türkiye'de yapılacak seçimlerin girmesi onların yeniden umutlanmalarına yol açıyor.
14-28 Mayıs seçimleri FETÖ'cüleri öyle heveslendirmişti ki 2021'de birbirlerini darbecilik ve yolsuzlukla suçlayanlar, kavgayı erteliyor, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına ve Türkiye'ye döneceklerine inanıyordu.
Dikkat ederseniz, bir iki gündür yine FETÖ içindeki iktidar kavgası medyaya düştü. Daha önce bu köşede ayrıntılarıyla yazmıştım, FETÖ'nün sosyal medya sorumlusu Osman Şimşek ile özel kalemi Cevdat Türkyolu arasında yolsuzluk iddialı-tokatlı bir kavga çıkmış, Şimşek Teksas'a sürgün edilmişti. İşte o kavganın aktörlerinden Şimşek, seçimlerden sonra piyasaya çıkıyor, FETÖ'yü dolaylı hedef alan imalı açıklamalar yapıyordu.
Mesela, "Çok fazla mı siyasallaşmıştık?" sorusuna şöyle cevap veriyordu:
"Buna hayır diyemeyeceğim. Çizginin korunabildiğini söyleyemem."
Gülen'in "karakutusu" Cevdet Türkyolu ile kavgasını da doğruluyordu:
"Adımın geçtiği hadiseler doğruysa sesim çıkmaz. Ama yalansa sizi tekzip ederim. Bu kadar basit."
Gülen'in örgüt tabanında "Mehdi" ilan edilmesiyle ilgili "her şeyi bilemeyeceği, fikirlerinin yönlendirilebileceği" gibi çarpıcı bir değerlendirme de yapıyordu.
Bu açıklama örgüt tabanında nasıl yankılanır bilemem ama temcit pilavı gibi sürekli söyledikleri, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından gönderildiğini iddia ettikleri mektupların da yalan olduğunu ortaya koyuyordu.
Şimşek, bu mektupları FETÖ elebaşı Gülen'in yakınında yer alan Mehmet Değerli diye birinin uydurduğunu ve darbeci askerleri buna inandırdığını dolambaçlı da olsa söylüyordu.
Şimdi soralım: Peki FETÖ'nün önemli isimlerinden Osman Şimşek, ne oldu da 2021'de yaşanan kavgadan iki yıl sonra konuşuyor?
Kirli örgüt içinde iki farklı yapı olduğu biliniyor. 17 Nisan 2021'de bu köşede aynen şunları yazmıştım:
"Bir yanda Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan'a sahip çıkan İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz, Mustafa Yeşil ve Ekrem Dumanlı gibi bilinen FETÖ'cüler var, öte yanda ise gazeteci Ahmet Dönmez'e destek verip yolsuzlukları ve çeteleşmeyi eleştiren Önder Aytaç, İhsan Yılmaz ve Prof. Dr. Elvan Aktaş gibi isimler."
Şimdi bu gruplara yeni bir ekip daha eklenmiş: Şimşekçiler...
FETÖ'yü iyi bilenlerin yorumu şöyle:
"Osman Şimşek mağdur olunca örgüt içinde Şimşekçiler diye bir grup oluştu. O da her gittiği yerde, 'Ben darbe olacağını bilseydim daha cesaretli olurdum' diye açıklamalar yaparak çevresini genişletiyor."
Acaba Şimşek, şimdi FETÖ içinde bir grup oluştuğu için mi konuştu yoksa FETÖ'nün yeni sinsi bir plan içinde olduğunu ima ederek uyarı mı yaptı?
"Bu da nereden çıktı?" demeyin, içeride daha yeni seçimden yenik çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi dışarıdaki FETÖ'cüler de ısrarla "erken seçim"den ve geri dönüşten söz ediyor ve bunu da ciddi ciddi tartışıyorlar.
Belki de bu umutla hem müritlerini ayakta tutuyorlar hem de kirli hesaplarından vazgeçmeyen küresel güç merkezlerine bağlılıklarını.
Bu arada son bir haber de Pensilvanya'dan verelim: FETÖ elebaşı Gülen, konuştuğu hiç kimseyi tanımıyormuş...
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