CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan örgütlere 4 koldan baskı! Bu sefer gençlik kolları il başkanlarını genel merkeze çağırdı

'İYİ DİNLEYİN LÜTFEN'

Özcan'ın, "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor: "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.