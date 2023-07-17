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Bolu'da orman yangını! 5 hektar alan küle döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Bolu’da orman yangını! 5 hektar alan küle döndü

Bolu’nun Göynük ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Vatandaşlarımızdan ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham eder, yangın şüphesi gördükleri durumları ilgili kurumlara vakit geçirmeksizin bildirmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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