Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yapıştı! Değişim isteyenleri hedef aldı: Neyi değiştireceksiniz?

"DEĞİŞİME DEĞİL YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

6 oktan birisi olan 'Devletçilik' konulduğu yıllarda, devletin ekonomiye müdahalesi olarak devletin doğrudan fabrika kurması olarak belirlendi. Ama günümüzde o yenilendi ve 'Refah devleti' diyoruz. Devletin temel görevi, refah devletini sağlamaktır. Toplumun refah içinde yaşamasıdır. Devletin sosyal devlet olması budur. Milliyetçiliğimiz zaten malum, Türkiye'nin çıkarları üzerine kurulan ya da Türkiye'nin çıkarlarını hedefleyen bir milliyetçilik. Irkçılık temelinde değil. Bizim 6 okumuz belli bunların nesini değiştireceksiniz?

Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var? Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz."