Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yapıştı! Değişim isteyenleri hedef aldı: Neyi değiştireceksiniz?
Seçimlerde yaşadığı hezimetlere rağmen CHP Genel Başkanlık koltuğuna sıkı sıkıya sarılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketine rağmen "Gitmiyorum" mesajı vermeye devam ediyor. CHP'de değişime ihtiyaç olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz?" dedi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmamakta kararlı...
12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın eden Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İmamoğlu ise son olarak "İktidar İçin Değişim" çıkışı yaparak bir internet sitesi kurdu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GİTMİYORUM' MESAJI: NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
Öte yandan Tanju Özcan, Bülent Tezcan ve Kemal Anadol gibi isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini söyleyerek 'değişim' vurgusu yaptı.
CHP yandaşı Sözcü'ye konuşurak 'değişim' çağırlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" diyerek koltuktan kalmayacağını bir kez daha gösterdi.
Partideli Atatürkçüleri tasfiye edip Türk bayrağından rahatsız olanları CHP'ye dolduran Kemal Kılıçdaroğlu buna rağmen partinin Atatürk'ün çizgisinde olduğunu savundu.
Kılıçdaroğlu değişim isteyenlere karşı şunları söyledi:
"CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Yani bizim partimizin ideolojisi belli. Sosyal demokrat partiyiz. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var.
"DEĞİŞİME DEĞİL YENİLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR"
6 oktan birisi olan 'Devletçilik' konulduğu yıllarda, devletin ekonomiye müdahalesi olarak devletin doğrudan fabrika kurması olarak belirlendi. Ama günümüzde o yenilendi ve 'Refah devleti' diyoruz. Devletin temel görevi, refah devletini sağlamaktır. Toplumun refah içinde yaşamasıdır. Devletin sosyal devlet olması budur. Milliyetçiliğimiz zaten malum, Türkiye'nin çıkarları üzerine kurulan ya da Türkiye'nin çıkarlarını hedefleyen bir milliyetçilik. Irkçılık temelinde değil. Bizim 6 okumuz belli bunların nesini değiştireceksiniz?
Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var? Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir, ne değildir onları alıyoruz. Gerçekten örgütünde çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz."
YEREL SEÇİMLERDE PARTİNİN BAŞINDAYIM MESAJI
Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğini "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum." ifadeleriyle bir kez daha ortaya koydu.
Çatlak sesler çıkarabilecek Belediye Başkanlarına karşı ön almak isteyen Kılıçdaroğlu 'adaylığınız benim edlimde' mesajını da şu sözylerle verdi: "Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. "Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız" diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."
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