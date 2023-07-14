"Beni eleştirebileceksiniz" vaadi de yalan çıktı! Kılıçdaroğlu CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a dava açtı

Seçimlerden hezimetle çıkan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa ve değişim' çağrılarına rağmen koltuğu bırakmazken kendisini eleştirenleri de susturmak için elinden geleni yapıyor.

"JAHREİN LAKAPLI AHMET SONUÇ'A DAVA AÇTI"

Parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına karşı hamleler yaparak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler için de dava yolunu seçti.