Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz paylaşımı! Neredeyse darbecileri aklayacak! ETÖ’yü değil devleti suçladı

'FETÖ' DEMEYE DİLİ VARMADI!

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendireren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun, 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde;



"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.