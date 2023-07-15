Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz paylaşımı! Neredeyse darbecileri aklayacak! ETÖ’yü değil devleti suçladı
FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da yapılan hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Başkan Erdoğan'ın mesajıyla meydanlara inip darbecilerin elinden silahlarını alan millet, 251 evladını bu uğurda şehit verdi. Hafızalardan silinmeyecek 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendireren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.
PİŞKİN ÇIKIŞI HALA HAFIZALARDA
Söz konusu kareler hala akıllardayken, Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında pişkin ifadeler kullanması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" demişti.
Kılıçdaroğlu ayrıca; 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı ile beraat edenler hakkında takipsizlik kararı verilenler ya da soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.
'FETÖ' DEMEYE DİLİ VARMADI!
15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm yaşananları tankların arasından kaçıp, kahvesini yudumlayarak takip etmişti. Daha önce 15 Temmuz'un "tiyatro" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'FETÖ' demeye dili varmadı. 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' ile etkin mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendireren Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'yü değil devleti suçlaması ise büyük tepki çekti.
Kılıçdaroğlu'nun, 252 kişiyi şehit eden, 2 bin 196 kişiyi yaralayan FETÖ'nün adını anmadığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde;
"15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.
'OHAL' YASASINI DİKTATÖRLÜK OLARAK NİTELENDİRDİ
FETÖ ile etkin mücadele için çıkartılan OHAL yasasını diktatörlük olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu; Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Aylık ödemeler değişti, kim ne kadar alacak? Tahsis numarasına göre yatacak! Dul ve yetim aylığı, engelli aylığı, aile destek...
- Tanju Tuncel kimdir, hangi filmlerde oynadı? Tanju Tuncel neden öldü, hastalığı neydi? İşte oynadığı film ve diziler...
- Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- 15 Temmuz selası ne zaman okunacak? 15 Temmuz'da sela neden okunur, anlamı nedir?
- SSK-SGK, Bağkur'a ek zam tablosu kesinleşti! Emekliye: 10.400 TL, Memura: seyyanen artış! 4A-4B-4C'liye İntibak...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...
- 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?