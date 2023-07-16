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Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye’deki göçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir" ifadeleri kullanıldı.

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